“Un pasto al giorno” per i più poveri 

Le speranze di una delle ragazze uscite dalla tratta ai fini di prostituzione, i versi con cui, ogni giorno, i bambini e ragazzi di strada accolti dalla Comunità nell'ambito del progetto “Cicetekelo” in Zambia ringraziano per il pasto che stanno per mangiare. Ma anche la preghiera che Renata e i volontari di Napoli recitano con i senza dimora che incontrano nelle loro uscite, le parole di speranza di Maurizio, uomo di 44 anni in carrozzina che vive in una delle Case Famiglia della Comunità.

Sono alcuni dei contenuti di “La voce degli ultimi”, il libro che i volontari delle comunità di don Benzi distribuiranno anche in città sabato e domenica durante l’iniziativa “Un pasto al giorno”, che finanzia, anche attraverso altri canali, la distribuzione di sette milioni e mezzo di pasti al giorno a persone accomunate da un destino di povertà e solitudine.

