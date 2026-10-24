Un passo verso il parco di Santa Gilla 

La laguna di Santa Gilla si appresta a voltare pagina verso una gestione condivisa, moderna e attenta all’ecosistema. Il percorso istituzionale compie un passo decisivo dopo l’approvazione a maggioranza, in Consiglio comunale di Assemini, dello schema di accordo promosso dalla Città Metropolitana di Cagliari.

Non si tratta di un semplice passaggio burocratico ma dell’avvio di un’alleanza strategica tra tutti gli enti del bacino idrografico: oltre ad Assemini, Elmas e Decimomannu figurano infatti Cagliari, Capoterra, Sestu e Uta. L’obiettivo è superare anni di interventi frammentati per restituire valore a un patrimonio naturale di prim’ordine.

La visione integrata

Alla base del progetto c’è una visione sistemica che considera lo specchio d’acqua, i corsi che vi sfociano e le aree circostanti come un unico grande ecosistema vivente. L’intesa crea una collaborazione stabile tra le amministrazioni locali per tutelare la fascia perimetrale e i flussi idraulici della laguna.

Obiettivi

L’accordo fissa priorità chiare: difesa della risorsa idrica, mitigazione del rischio idrogeologico e risanamento dei canali. Al contempo si punta alla valorizzazione di pesca, mitilicoltura, saline e agricoltura, oltre che alla promozione di turismo ecologico e percorsi ciclopedonali.

Sviluppo e mitigazione

Sull’importanza dell’intesa interviene Alessia Meloni, assessora ai Lavori pubblici di Assemini, che evidenzia il valore economico e culturale dell’area: «Auspichiamo di concretizzare in breve tempo gli intenti condivisi di tutela e promozione di questo vasto territorio. La laguna fa da mitigatore climatico e rappresenta un patrimonio materiale e immateriale fondamentale legato alla pesca, all’agricoltura e alla gastronomia locale».

Un contributo determinante arriva anche dai Comuni dell’interno. Massimiliano Mameli, vicesindaco di Decimomannu, spiega le ragioni dell’adesione dell’ente: «Abbiamo sottoscritto l’accordo poiché i nostri due corsi d’acqua sfociano nella laguna. Abbiamo partecipato attivamente ai tavoli di lavoro metropolitani per creare un progetto che tuteli aree umide, biodiversità e attività agricole adiacenti, il tutto con una particolare attenzione alla mitigazione del rischio idrogeologico».

Sfida e prospettive

Guardando agli obiettivi di lungo termine la sindaca di Elmas, Maria Laura Orrù, richiama l’attenzione sulle emergenze ambientali: «Il Contratto di Laguna rappresenta un passo fondamentale verso la gestione integrata di Santa Gilla, ma il traguardo principale resta la costituzione del Parco. I cambiamenti climatici rendono urgente tutelare questo patrimonio e i lavoratori che da esso traggono sostentamento».

La trafila

Mentre dagli uffici della Città Metropolitana confermano che l’iter prosegue regolarmente, l’iniziativa si prepara ad aprire alla partecipazione diretta di cittadini, pescatori e operatori locali per le fasi operative del progetto.

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