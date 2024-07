Un passo avanti per il Cagliari 

Cagliari 2

Catanzaro 0

Cagliari (3-5-2) : Scuffet (26’ st Sherri); Zappa (1’ st Obert), Wieteska (17’ st Veroli), Luperto (1’ st Hatzidiakos); Zortea (17’ st Jankto), Adopo (1’ st Deiola), Marin (1’ st Makoumbou); Augello (17’ st Azzi), Felici (1’ st Kingstone), Piccoli (1’ st Luvumbo), Lapadula (1’ st Pavoletti). In panchina Iliev, Delpupo, Di Pardo. All. Nicola.

Catanzaro (4-4-2) : Pigliacelli; Piras (13′ st Situm), Scognamillo (13′ st Antonini), Brighenti (13′ st Krajnc) , Bonini (29′ st Turicchia); Petriccione (13′ st Pontisso), Pompetti (29′ st Maiolo); Compagnon (13′ st Volpe), Biasci (29′ st Rafele), Pagano (1′ st Brignola; 17′ st Pittarello); Iemmello (29′ st Curcio). All. Caserta.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : 5’ pt Lapadula; 30’ st Pavoletti.

Saint Vincent . Passo avanti, senza dubbio. Il Catanzaro non è il Como, ma questo Cagliari – meno impacciato, più attento e molto determinato – è un’altra cosa. Lapadula passa dal mercato alla fascia di capitano, una maglia da titolare e il gol dopo 5 minuti. Pavoletti, nel secondo tempo, firma alla sua maniera, di testa. Marin, Adopo e Augello note lietissime, il calo nella ripresa può voler dire tanta fatica ma anche la testa che lavora a bassa intensità.

Nicola prova, collauda, cerca di capire meglio. Scuffet fra i pali, la linea a tre con Zappa, Wieteska e Luperto, in mezzo Zortea, Adopo, Marin, Felici e Augello, davanti il senatore Lapadula e il giovane Piccoli. Al secondo tentativo, prima a sinistra e poi a destra, il Cagliari passa: al 5’doppia triangolazione a destra, Marin riceve al centro e dai venti metri, con un tocco sotto, serve il taglio di Lapadula che in area supera Pigliacelli: 1-0.

Cagliari agile, divertente, veloce, senza esitare verticalizza e impedisce, in fase di non possesso, ai giallorossi di ragionare. Zappa e Zortea creano diversi problemi alla corsia di sinistra del Catanzaro, dall’altra parte Augello affonda su Piras, laterale difensivo sardo ex Cos, nato a Decimoputzu e titolare nel match di ieri. Al 19’ si fa male Zortea (spalla), caduto dopo una splendida giocata. Dalla punizione di Lapadula - a destra, dai venti metri - non succede nulla. Qualche contrasto un po’ rude, soprattutto in mezzo al campo. Poi ci prova Marin, ancora una volta pronto a ricevere da destra, sinistro rasoterra e gran parata (22’) di Pigliacelli. Cagliari padrone del campo: al 35’ il cross di Zortea da destra trova la testa di Piccoli, palla alta di poco. E quasi allo scadere, corner di Marin da destra, Adopo salta più in alto di tutti e palla alta.

La ripresa

Cagliari che ne cambia sette, difesa con Hatzidiakos a destra e Obert a sinistra, in mezzo Deiola e Makoumbou, a destra Azzi, una sorta di tridente con Luvumbo e Kingstone larghi con Pavoletti centroboa. Il Catanzaro al 7’ batte due corner, non succede nulla. Fiammata di Kingstone (8’): raccoglie un pallone vagante, da sinistra si accentra e spara un destro violento, palla deviata da Pigliacelli. Prima occasione per il Catanzaro, che sfiora il pari al 16’ sul corner numero 3. Dentro Veroli e Jankto, poco dopo il quarto d’ora, fuori Wieteska e Augello, Veroli fa il centrale.

Al 21’, il Cagliari sfrutta Luvumbo e Azzi a destra, il cross manda in tilt la difesa giallorossa che rischia l’autogol. E poi il raddoppio: Pavoletti di testa, cross perfetto di Azzi che rinuncia a servire Luvumbo e affonda, è il 35’. Al 38’, dopo due rinvii sbagliati, si vede Sherri, presa a terra sul tentativo di Volpe. Il Cagliari si affloscia nell’ultimo quarto d’ora e il Catanzaro si prende la scena: il cross da sinistra di Volpe trova Curcio davanti a Sherri, palla di poco alta.

Si chiude col sorriso del pubblico rossoblù, circa trecento spettatori, con altri trecento di parte Catanzaro. Oggi terme e riposo, domani si ricomincia, la testa a Modena e poi il ritorno a casa.

