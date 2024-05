Un passeggino tra i rifiuti nel rio Matzeu 

Ancora rifiuti abbandonati lungo il Rio Matzeu a Sestu. L’ultimo ritrovamento è un passeggino, che fa bella mostra di sé in mezzo all’acqua, all’altezza del ponte san Pietro, nel centro storico della cittadina.

Ancora una volta il fiume viene trattato dagli incivili come una pattumiera, dove cartacce abbondano e rifiuti piccoli ma anche molto grandi non mancano. Si tratta dell’ultimo di una lunga lista; da poco la ditta che si occupa della pulizia del corso d’acqua, su appalto del Comune, ha rimosso anche un palo dell’elettricità arrugginito, disteso lungo l’argine da mesi, e addirittura un’auto, abbandonata fuori città in mezzo all’acqua, di cui si vedeva anche la targa, e che non risultava rubata.

Tutte bonifiche le cui spese ricadono sulle casse comunali. La Polizia Locale è comunque impegnata per identificare i responsabili.

RIPRODUZIONE RISERVATA