Un passaggio pedonale contro la sosta selvaggia 

Un nuovo passaggio pedonale a disposizione di chi si sposta a piedi. È stato realizzato in via La Marmora dall’incrocio con via Pola all’altezza della farmacia, un punto molto critico dove lo scenario abituale era la sosta selvaggia. L’intervento va a completare il rifacimento della segnaletica in tutta la zona: tra stop, attraversamenti pedonali e linee di mezzeria era necessario per la sicurezza dei pedoni, in un’area dove si trovano diverse attività commerciali e il mercato civico. Nei giorni scorsi un altro attraversamento, delimitato anche da dissuasori, era stato realizzato in via Regina Elena da via Marconi al Comune.

Spostarsi a piedi in tutte le zone della città sta diventando un rischio enorme: colpa soprattutto di automobilisti distratti, che non rispettano le regole del codice della strada e che non si fermano davanti alle strisce, non danno precedenza, transitano ad alta velocità, spesso usando il cellulare e mandando persino messaggi mentre guidano.

La strada a più alto rischio continua a essere il primo tratto di viale Colombo. I problemi maggiori si presentano nell’attraversamento poco prima della rotatoria all’incrocio con via Marconi. La maggior parte degli automobilisti non presta nessuna attenzione, sta tranquillamente al telefono e non si ferma davanti a chi attraversa. Tanto che più volte sono stati chiesti gli attraversamenti pedonali rialzati. Pericoli anche nell’incrocio tra via Marconi e via Porcu: ci sono le strisce dove si passa ad alta velocità e con scarsa visibilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA