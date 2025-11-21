Un partner americano nel Cagliari di Giulini 

Il segnale forte c’è stato, lo stadio. Nell’attimo esatto in cui il Cagliari Calcio ha avuto la certezza che l’impianto sorgerà, è stata data una forte accelerazione all’ingresso di un nuovo, robusto socio. La notizia era nell’aria e, seppure in maniera informale, l’aveva anticipata lo stesso presidente Tommaso Giulini nella conferenza stampa del 27 giugno scorso: «Non c’è nessuna chiacchierata in chiusura con eventuali soci», aveva detto, «spero che entro Natale parta il bando per fare lo stadio, quello sarà il momento in cui potremo accelerare qualche chiacchierata con nuovi soci, visti i costi anche lievitati a dismisura». Detto, fatto: da ieri, il fondo Praxis Capital Management, sede a Chicago e diramazioni, ha messo le mani su una quota intorno al 40 per cento delle azioni del Cagliari. Dentro il fondo Praxis c’è una componente sarda che potrebbe rappresentare un’ottimale catena identitaria nella gestione del club, perché Maurizio Fiori, 53 anni, consigliere delegato del fondo, è di Carbonia e vanta negli ultimi dieci anni una straordinaria carriera imprenditoriale, che ha virato nell’alta finanza fino all’ingresso in Praxis.

La società

“L’accordo – si legge nel comunicato del Cagliari Calcio diffuso ieri sera – prevede l’ingresso nel capitale sociale della società di un gruppo di investitori americani facenti riferimento a Maurizio Fiori, amministratore delegato di Praxis Capital Management, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata”. L’obiettivo dell’operazione: “Nasce dalla condivisione di una visione strategica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del nuovo stadio e più in generale la crescita e il rafforzamento strutturale del Cagliari Calcio”.

Il presidente

Tommaso Giulini, si legge, “manterrà il controllo e la guida operativa del club, affiancato da un partner internazionale in grado di contribuire con competenze e un network globale, rafforzando il percorso di consolidamento e innovazione già avviato”. «Accogliere Maurizio e il suo gruppo di investitori rafforza i nostri piani futuri e conferma il potenziale globale del nostro club. La loro visione, unita all’esperienza e al rispetto per le nostre tradizioni, li rende partner ideali per costruire insieme il Cagliari del futuro», afferma il presidente Giulini.

L’investitore

«Da sardo che è cresciuto andando allo stadio a ogni partita insieme a mio nonno, è per me un onore poter affiancare Tommaso nella custodia di questa istituzione così amata e contribuire a scrivere il prossimo capitolo della sua storia», dice Maurizio Fiori.

L’operazione

Il signing dell’operazione, sottolinea la società rossoblù, “è avvenuto venerdì 21 novembre, faranno seguito il closing e la presentazione dell’investitore, dopo le necessarie approvazioni regolamentari”. Il gruppo di investitori “è assistito da Hogan Lovells in qualità di consulente legale e da Deloitte come consulente fiscale e finanziario dell’operazione. Fluorsid Group (proprietario della società Cagliari Calcio) è assistita dallo Studio BDL in qualità di consulente legale e dallo Studio Verna in qualità di consulente fiscale”.