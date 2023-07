Un parroco under 40 per i fedeli del litorale: «Chiesa aperta a tutti» 

«La prima cosa che pensi quando ti assegnano una parrocchia è: dove sono finito?. Perché devi capire tutto, conoscere, scoprire un mondo nuovo». E da scoprire don Andrea Secci, 39 anni, che oggi prenderà la guida della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini rimasta senza parroco dopo la morte di don Gianni Paderi, avrà davvero tanto. Avrà da conoscere un’intera comunità, quella del litorale, con tutte le sue sfumature.

Quartese doc, don Andrea esordirà ufficialmente oggi con la messa d’ingresso prevista per le 18,30 con l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. Emozionato?«Non tanto. Certo sono contento di arrivare a Flumini, ma sono sacerdote da ormai 13 anni e ho fatto tante esperienze». In seminario don Andrea, cugino del compianto don Alberto Pistolesi («una persona speciale»), è entrato nel 2003 a 19 anni, subito dopo la maturità. Nel 2009 è stato ordinato sacerdote e per tre anni, dal 2013, è stato vice parroco della basilica di Sant’Elena. «So che troverò una comunità variegata con famiglie, giovani, anziani, ragazzi e anche diverse realtà religiose». La “Città di campagna” la chiamava don Gianni Paderi, con tante ricchezze ma anche tanti problemi. Dalle strade insicure, alla mancanza di servizi, primo tra tutti quello di una Guardia medica. «I giovani sono importanti, le attività dell’oratorio sono importanti, ma ci sono anche tutti gli altri, gli anziani, i malati le famiglie», conclude. «Sarò lì e lo vivrò, vedrò le persone, passerò per le strade. Imparerò a conoscere tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA