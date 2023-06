Un parroco per quattro chiese? 

C'è grande attesa per la nomina del nuovo parroco delle parrocchie della Santa Famiglia e quella di San Francesco. Oggi il vescovo, monsignor Mauro Maria Morfino, presiederà la celebrazione per l'addio a Padre Mario Pesenti, che dopo sette anni lascia Macomer per andare a dirigere un centro giovanile di Reggio Calabria. Si attendono le comunicazioni dello stesso vescovo su chi sarà il successore di Padre Mario alla guida di delle due importanti parrocchie.

«Aspettiamo con apprensione cosa ci comunicherà il vescovo - dice Francesco Mossa, del Consiglio pastorale - auspichiamo che il nostro gregge possa avere anche un buon pastore. Si tratta di comunità importanti, che necessitano di una guida, soprattutto in un momento di grave crisi e anche di inquietudine».

Le prospettive

Si fanno tante ipotesi, come quella del parroco unico, ovvero affidare le comunità di San Francesco e della Santa Famiglia di Nazareth a Padre Andrea Rossi, che guida da qualche anno le parrocchie di San Pantaleo e della Madonna Missionaria. «C'è tanto lavoro per due pcrrocchie, immaginiamoci per quattro - dice Padre Andrea Rossi- sono però sicuro che il vescovo troverà una soluzione idonea». La celebrazione solenne col vescovo si svolgerà nella chiesa di San Francesco stamattina alle 10, con la partecipazione e rappresentanze anche delle altre parrocchie. Padre Mario ieri si è invece congedato dalla parrocchia della Santa Famiglia, con una celebrazione dove vi è stata tanta partecipazione di famiglie dei popolosi rioni di Scalarba e di Bonu Trau. Erano presenti tanti giovani. Si parla anche dell'arrivo a Macomer di altri parroci della zona, ma da Alghero non arriva nessuna conferma e nessuna smentita. Per questo motivo c'è grande attesa per le comunicazioni del vescovo.

La Caritas

Padre Mario lascia due parrocchie importanti, dove questi anni sono stati dedicati particolarmente alle famiglie deboli e per contrastare la povertà, in una cittadina dove più di dumila persone vivono in stato di indigenza e un cittadino su tre ha grandi sofferenze. «La guida del parroco è molto importante - dice Pinuccia Chelo della Caritas di San Francesco - anche l'azione delle Caritas è efficace se c'è un sacerdote che ci guida».

La scuola

Anche Sergio Masia, dirigente scolastico, è del parere che a Macomer la presenza di più parroci è importante. «Si tratta di una figura importante della comunità educante». La parola al vescovo.

