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Galtellì.
08 novembre 2026 alle 00:22

«Un Parlamento delle fedi per la pace» 

La proposta accolta dai rappresentanti di numerose confessioni 

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Riparte da Galtellì il progetto per un Parlamento mondiale delle religioni per costruire la pace. Se n’è discusso ieri nel corso della convention “Verso l’Onu delle religioni” nella sala Anfiteatro del borgo, promossa dall’Istituto delle Culture religiose per l’umanità e la pace Demetrio Marco De Luca “Siamo tutti fratelli”.

L’incontro, voluto dal presidente Angelo Rojch, ha visto il contributo del giurista Antonello Menne proprio sulla costituzione del Parlamento mondiale delle religioni. «Il mondo non ha bisogno che le religioni diventino una sola - ha detto Menne -. Ha bisogno che imparino a lavorare insieme senza cessare di essere diverse. Il mondo si è dotato di istituzioni internazionali nei campi della politica, dell’economia e della scienza, ma non dispone ancora di un organismo permanente capace di riunire le grandi tradizioni religiose dell’umanità in un impegno condiviso per la pace, il dialogo e la cooperazione». Un organismo internazionale indipendente, laico e senza fini di lucro, capace di mettere attorno a un tavolo le più importanti tradizioni spirituali, le confessioni minoritarie, le organizzazioni interreligiose e non credenti. L’obiettivo è affrontare le emergenze: conflitti, povertà, discriminazioni, tutela dell’ambiente, educazione e responsabilità sulle nuove tecnologie.

Il progetto

La proposta prevede un’Assemblea mondiale, un Consiglio permanente delle comunità religiose, una segreteria e commissioni tematiche. Il prossimo passo è la costituzione di un comitato fondatore internazionale, composto da 30-50 membri, incaricato di preparare una carta costitutiva e convocare la conferenza inaugurale. Numerosi gli interventi istituzionali e di esperti di tutto il mondo, rappresentativi di numerose fedi religiose, dall’Islam all’ebraismo, dal buddismo alle Chiese cattolica e ortodossa.

Un ponte per la pace

«La politica deve costruire ponti e una pace diffusa di cui sentiamo il bisogno», ha sottolineato il presidente della Provincia di Nuoro Giuseppe Ciccolini. E poi lo sguardo verso il Mediterraneo e il mondo, evidenziato dal vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni: «Candidiamo la Sardegna come luogo di confronto e risoluzione dei conflitti per raggiungere la pace». Mentre Michele Cossa ha parlato dell’insularità in Costituzione proprio come strumento per creare sviluppo e vicinanza all’Europa. E l’imam di Olbia Hamad, così come il rabbino Alexander Goldberg e il domenicano Claudio Monge, direttore del Centro studi Dost-I di Istanbul, hanno espresso parole di pace e fratellanza tra i popoli e volontà vera di superare gli attuali conflitti con soluzioni pacifiche e mostrando tra loro una forte vicinanza.

La prospettiva guarda ai 29 Paesi dell’area euromediterranea uniti anche da cooperazione internazionale, ricerca scientifica e superamento degli svantaggi delle zone interne. Il confronto prosegue oggi dalle 9.30 con gli interventi istituzionali e la presentazione della “Via dei Simboli” e del progetto di museo a cielo aperto. In programma anche il racconto della storia del Cristo di Galtellì e la visita al centro storico e ai monumenti medievali del paese. La giornata terminerà alle 15.30 con la celebrazione della Messa.

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