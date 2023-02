Un parlamentino per Santa Margherita  

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora alla Valorizzazione di Santa Margherita, spiega come funzionerà la nuova consulta: «I cinque componenti avranno il compito di rappresentare tutti i residenti della borgata, spetterà a loro raccogliere le istanze dei cittadini, segnalare i disservizi e avanzare proposte. Gli incontri della consulta si terranno in Comune, dove sarà presente un funzionario che aiuterà i cinque componenti a redigere i verbali degli incontri: siamo certi che questo nuovo organo consultivo diventerà l’anello di congiunzione tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Espletate le ultime formalità a breve verranno indette le elezioni per individuare i cinque commissari: contiamo di far partire gli incontri dalla fine del prossimo mese».

Via libera da parte del Consiglio comunale al regolamento per l’istituzione della Consulta di Santa Margherita: per la prima volta nella sua storia, la frazione agricola di Pula potrà nominare 5 rappresentanti che avranno il compito di confrontarsi con l’amministrazione comunale. I delegati verranno nominati attraverso una vera e propria votazione nella borgata: i componenti della commissione dovranno essere necessariamente essere residenti a Santa Margherita. Il quorum è fissato al 20 per cento del totale dei residenti della borgata: in caso di raggiungimento il sindaco, Walter Cabasino, procederà alla nomina degli eletti.

Santa Margherita avrà il suo piccolo “parlamento”, una consulta speciale che avrà il compito di esprimere il proprio parere sui problemi della borgata, potrà presentare istanze e promuovere incontri e dibattiti su tematiche legate al territorio.

Al voto

I compiti

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora alla Valorizzazione di Santa Margherita, spiega come funzionerà la nuova consulta: «I cinque componenti avranno il compito di rappresentare tutti i residenti della borgata, spetterà a loro raccogliere le istanze dei cittadini, segnalare i disservizi e avanzare proposte. Gli incontri della consulta si terranno in Comune, dove sarà presente un funzionario che aiuterà i cinque componenti a redigere i verbali degli incontri: siamo certi che questo nuovo organo consultivo diventerà l’anello di congiunzione tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Espletate le ultime formalità a breve verranno indette le elezioni per individuare i cinque commissari: contiamo di far partire gli incontri dalla fine del prossimo mese».

Il dibattito

Voto favorevole in Aula anche da parte dei consiglieri di minoranza del gruppo "Siamo Pula” giodato da Ilaria Collu, che hanno però chiesto alcune modifiche al regolamento. «La consulta è uno strumento importante, che permetterà ai cittadini di partecipare in maniera diretta alla vita amministrativa del paese: ci auguriamo che porti alla nascita di altre assemblee simili, in modo da rappresentare anche le istanze dei cittadini che risiedono in altre zone particolari del territorio. In Aula abbiamo chiesto che venisse snellito il sistema per la nomina dei cinque rappresentanti: il quorum al 20 per cento non è un dato facilmente raggiungibile».

Nino Siclari, imprenditore agricolo e storico residente di Santa Margherita plaude all’iniziativa, ma si dice preoccupato per un aspetto: «La consulta è di sicuro una novità positiva, perché avrà il merito di coinvolgere direttamente la gente, quello che mi preoccupa è che, se quel quorum non dovesse essere raggiunto, uno degli obiettivi principali per il quale l’amministrazione intende formarla, ossia coinvolgere direttamente i residenti nel Piano di valorizzazione di Santa Margherita, fermo da 10 anni, dovrà attendere ancora».

