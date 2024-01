Un pari per ricominciare 

La Leonardo inizia il nuovo anno e il girone di ritorno di Serie A2 Élite con un pareggio. La sfida esterna contro il Pordenone termina 4-4, con i cagliaritani sempre in partita e capaci di chiudere avanti la prima frazione. Si trattava di un vero e proprio scontro diretto, con i friulani secondi a +2 sulla squadra di Petruso, quarta.

La partita

Succede quasi tutto nel primo tempo. Dopo un lungo equilibrio passano in vantaggio i padroni di casa con Ziberi al 9’. Basta 1’ a Siddi per pareggiare i conti per la Leo su calcio di punizione. Al 14’, nel giro di trenta secondi, il Pordenone va nuovamente avanti e allunga sul 3-1 con la doppietta di Grigolon. Immediata la reazione della squadra di Petruso, che fa passare appena un minuto sul cronometro per trovare il 3-3. Accorcia prima Dos Santos, poi è ancora Siddi ad impattare e pareggiare la partita. Lo stesso Riccardo Siddi ribalta il risultato a meno di tre minuti dall’intervallo con la tripletta personale che vale il 4-3. Meno pirotecnica la ripresa, con il Pordenone che pareggia al 6’ con Della Bianca. La Leonardo gestisce col portiere di movimento e il punteggio di 4-4 non cambia più: gli arancioneri conquistano così un buon punto a Pordenone e salgono a quota 24, conservando il quarto posto.

Un punto

In Serie A2 anche il Sestu Città Mediterranea pareggia 4-4 la prima gara del 2024 contro il Videoton Crema. A Sestu è De Felice a portare in vantaggio i padroni di casa al 5’. Il Videoton pareggia poco dopo con il sardo Porceddu e allunga sul 3-1 tra fine primo tempo e inizio ripresa con Durand e Rovati. Sanna e Mura rimettono le cose a posto, mentre Girardi sigla il 4-3 che ribalta completamente il risultato in favore degli isolani. A un minuto e mezzo dalla fine arriva però il 4-4 di Rovati. Il Sestu si deve accontentare di un punto, ma resta in seconda posizione.

