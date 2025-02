Un pari indigesto per l’Atletico Uri L’Olbia si rinforza 

Due pareggi e tre kappaò per le cinque sarde di Serie D, che a ben vedere dalla 5ª giornata di ritorno escono tutte sconfitte. Al di là del punto colto contro Gelbison e Real Monterotondo, anche Atletico Uri e Olbia masticano amaro.

In casa contro la vice capolista la squadra di Massimiliano Paba domina ma è costretta sul 3-3 in superiorità numerica al termine di un match in cui è sempre stata avanti, trascinata dai gol di De Cenco e dell’ex Olbia Demarcus. «È stata una grande partita, considerata la differenza degli investimenti fatti dalle due società non possiamo che essere orgogliosi: abbiamo avuto la possibilità di vincere ma ci accontentiamo di un punto che ci permette di fare un passettino avanti in classifica», commenta il presidente Giampiero Pilo mentre la sua squadra aggancia a quota 22 l’Atletico Lodigiani al quattordicesimo posto tallonando l’Olbia a -1.

Incapaci di andare oltre lo 0-0 in casa del Monterotondo, i galluresi sprecano lo scontro diretto che in caso di vittoria avrebbe permesso loro di raggiungere l’avversario fuori dai playout. «Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo, nel secondo ci siamo ripresi ma va bene così», dice il tecnico Zé Maria: «Abbiamo una squadra concreta, che vuole uscire da una situazione complicata e che non molla mai», aggiunge l’ex Inter, che ieri ha accolto il nuovo acquisto Alberto Serra, attaccante portoghese classe 2001, e che in settimana avrà il suo bel da fare per preparare l’anticipo di sabato con la capolista Cassino, reduce dal 3-0 alla Costa Orientale Sarda nel testacoda del turno.

Risultato che inchioda i sarrabesi, che non perdevano da tre gare, all’ultimo posto a pari punti (18) con l’Ilvamaddalena, piegata a domicilio 0-1 dalla Cynthialbalonga e alla terza sconfitta di fila. Meglio di tutti in termini di classifica sta il Latte Dolce, che con 29 punti è l’unica sarda fuori dalla zona calda. Ma lo 0-1 subito a Sassari dalla Sarnese grida vendetta. «È una sconfitta immeritata, arrivata dopo la migliore prestazione dell’anno», si rammarica l’allenatore Gabriele Setti. E tra il gol regalato all’avversario, il rigore sbagliato da Odianose e la traversa colpita dallo stesso, ne ha tutte le ragioni.

