Un pareggio che sa di resa 

Villacidrese 0

Sant’Elena 0

Villacidrese (4-4-2) : Cocozza, Matteo Pinna, Podda, Carboni, Medda, Mattia Pinna, Muscas, Cirronis, Suella, Lilliu (33’ st Fantasia), Figus (19’ st D. Pilleri). In panchina Sitzia, Follesia, Vargiu, Pittau, F. Pilloni, Zedda. Allenatore Incani.

Sant’Elena (4-3-3) : Fortuna, Onnis (27’ st Delogu), Minerba, Niang, Angiargia, L. Pinna, Anedda (39’ st Saba), A. Pilleri (24’ pt Atzei, 21’ st Moro), Floris, Fadda, Piroddi (13’ st M. Pilloni). In panchina Celli, Carta, Giancarli, Saba, Mura. Allenatore Isoni (Rinino squalificato).

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Note : ammoniti Carboni, Medda (V), Niang (S).

SAN GAVINO. Tra Villacidrese e Sant’Elena termina 0 a 0 ed è un pari inutile per entrambe le squadre, che per alimentare le speranze di salvezza dovevano vincere. Invece tutt’e due (ultima e penultima) sono a un passo dalla retrocessione, quando mancano due (per i quartesi) e quattro gare (per i padroni di casa) al termine del campionato.

Gli ospiti arrivano a San Gavino senza il tecnico Rinino e il difensore Ibba, fermati dal giudice sportivo, la Villacidrese è priva della difesa titolare: squalificato l’argentino Lamacchia, infortunati il capitano Bruno, il terzino destro Aramu e il centrocampista centrale brasiliano Aimi. Assente dell’ultima ora il terzino sinistro Lussu. Il 3 a 0 subito a Iglesias nell’infrasettimanale è stato dannoso sia da un punto di vista del risultato sia per quanto riguarda la situazione infortuni. I “padroni di casa” scendono in campo con diversi giovani della Juniores, alla prima convocazione e anche all’esordio.

Ospiti avanti

Il Sant’Elena fa la partita. Al 14’ azione personale sulla destra di Anedda che calcia forte in porta, Cocozza respinge, sulla sfera si avventa Floris per il tocco vincente (il giocatore festeggiava proprio ieri il 24esimo compleanno) ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 24’ Sant’Elena costretto al primo cambio: A. Pilleri non ce la fa ed è costretto ad uscire, il colpo ricevuto da Medda pochi minuti prima e ritenuto fortuito dall’arbitro ma giudicata gli costa un taglio sullo zigomo sinistro.

Il secondo tempo riprende sulla falsa riga del primo, con gli ospiti a fare la partita. Per annotare un’azione pericolosa bisogna attende addirittura il 90’, quando una palla che rimbalza in area rimpalla su Cirronis e pare destinata a finire del sacco, ma un colpo di reni del portiere Cocozza salva sulla linea e devia in corner quello che sarebbe stato il vantaggio degli ospiti.

