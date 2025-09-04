VaiOnline
Il piano.
05 settembre 2025 alle 00:29

Un parco urbano nell’area universitaria 

Sei mesi per il progetto definitivo, e poi via alla riqualificazione dell'area verde tra via Sant’Ignazio, via Don Bosco e viale Merello. Il 30 luglio è stato firmato l'accordo di programma tra Comune, Università e Regione, che prevede un finanziamento di 2,2 milioni di euro per la realizzazione di un parco urbano continuo che unirà l’Orto dei Cappuccini, i giardini universitari e le aree oggi comprese, la realizzazione di un corridoio verde che superi le attuali cesure tra viale Merello e viale Sant’Ignazio e la valorizzazione del patrimonio archeologico e la connessione tra Orto botanico e Anfiteatro romano.

Poi la riqualificazione degli spazi universitari, in coerenza con il piano di riorganizzazione del Campus Sant’Ignazio, e il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dell’area, oggi in parte abbandonata.

Entro 180 giorni sarà predisposto un progetto definitivo con un quadro economico aggiornato. Il Comune, soggetto attuatore, dovrà avviare quanto prima i lavori di messa in sicurezza e valorizzazione, mentre la Regione presiederà un tavolo di coordinamento e un collegio di vigilanza.L’obiettivo è completare l’intervento entro 36 mesi.

