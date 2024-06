Un parco urbano nel cuore della città 

Un nuovo parco urbano al centro della città, un'area mercato completamente ripensata e una piazza Matteotti a misura di turisti e giovani. Questi alcuni dei capisaldi dell’idea progettuale per ridisegnare il centro cittadino non prima però di aver ascoltato anche le idee e i pareri dei cittadini e di coloro che in quell’area già operano.

Il futuro

Nella serata di ieri, nell’aula polifunzionale di piazza Roma, la nuova proposta per il centro è stata presentata dagli amministratori comunali, dai progettisti Joao Nunes e Pedro Campos Costa e dell’architetto Giorgio Peghin per l’Università di Cagliari. Un nuovo futuro per Carbonia che come afferma l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu ha tra i suoi tanti obiettivi «far rinascere e rilanciare il centro, favorendo l’insediamento di un nuovo distretto del cibo, aumentare i flussi turistici contribuendo anche alla loro destagionalizzazione, riordinare gli spazi pedonali di raccordo tra le piazze, integrando l'arredo urbano e il verde incentivando la pedonalità e la mobilità lenta». Per il sindaco Pietro Morittu si tratta di «un percorso partecipativo che abbiamo avviato con lo scopo di disegnare l'identità e la riconoscibilità della nostra città nel resto d’Europa». Le linee di intervento si muovono su tre grandi macro aree. L’area adiacente la chiesa di San Ponziano che si affaccia su viale Arsia, dove in accordo con la Diocesi di Iglesias titolare dei terreni, si vorrebbe far sorgere un parco urbano, con parcheggi, aree da dedicare a sociale, cultura e attività sportive. Nell’area vicina al mercato civico potrebbe sorgere una nuova struttura propedeutica al commercio e l’area “food” della città, mentre in piazza Matteotti, che potrebbe divenire area in parte pedonale, far sorgere un nuovo luogo di incontro e socializzazione da affiancare a piazza Roma. Allo stato si è ancora in una fase di condivisione e per la realizzazione futura bisogna ancora reperire i finanziamenti, che ad una prima stima si aggirano intorno ai 14 milioni.

I cittadini

Alla riunione erano presenti diversi cittadini che, pur dimostrando un apprezzamento complessivo della proposta, hanno sollevato alcune perplessità. Alberto Costa, farmacista in piazza Matteotti: si dice «perplesso, anzi totalmente contrario alla pedonalizzazione della piazza, rischierebbe di portare alla morte commerciale del centro. Si pensi a una variante» Anche Massimo Fadda presidente del centro commerciale naturale “Carbonia Produce” lancia una provocazione: «Trasformiamo Carbonia da città bella e da ammirare a città funzionale da abitare e visitare». Peppino La Rosa da sempre impegnato nel mondo sociale, riferendosi alla zona adiacente il mercato invita a “rivalutare la riduzione dei parcheggi e pensare ad un miglioramento dei servizi». I progettisti e l’amministrazione si sono detti pronti a rivalutare alcuni aspetti.

