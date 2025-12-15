Un parco urbano davanti a via Coghe 

Ad Assemini, nella zona di via Coghe, qualcosa inizia finalmente a muoversi. Per il quartiere periferico, separato dal resto del centro urbano dalla linea ferroviaria, sono in arrivo importanti novità: nel sottopasso ferroviario verrà sistemata la copiosa perdita d’acqua che rende le rampe di scale scivolose e, inoltre, verranno realizzati un parco urbano e un parcheggio tra le vie Coghe, Cavour, Maroncelli e Levante.

I cantieri

Il Comune ha recentemente ottenuto un finanziamento regionale di 375mila euro per la realizzazione di un parco urbano. Il progetto prevede un intervento di riqualificazione urbana volto alla completa trasformazione di un’area attualmente degradata (ampia circa 3.400 metri quadri) in un nuovo parco pubblico attrezzato, con l’obiettivo di restituire al quartiere uno spazio verde fruibile e un altro destinato alla sosta veicolare. Il parcheggio verrà realizzato con materiali permeabili e ospiterà 13 posti auto, inclusa una postazione riservata ai disabili, con accessi regolamentati e illuminazione a led. Il parco, invece, sarà attraversato da un percorso pedonale in calcestruzzo drenante e basalto compatto, progettato per accogliere una fruizione quotidiana e informale, con allargamenti per creare zone di sosta.

Lungo il tracciato verranno collocati elementi di arredo urbano, mentre le aree verdi saranno sistemate a prato e arricchite da alberature locali quali leccio, carrubo e gelso bianco, oltre a rampicanti e arbusti aromatici. Il tutto arricchito da un impianto di irrigazione automatico. A rafforzare il valore identitario e culturale dell’intervento sarà la realizzazione di una grande opera pittorica sulle facciate cieche degli edifici che si affacciano sul parco. L’opera, firmata dall’artista sardo Tellas e ispirata ai paesaggi lacustri circostanti, si estenderà su circa 500 metri quadri.

Manutenzione

Per il sottopassaggio ferroviario di via Coghe è in programma un importante intervento. A seguito di un sopralluogo sono emerse alcune criticità: infiltrazioni lungo le pareti in cemento armato, pozzetti (uno di ispezione e una caditoia) non ben realizzati e parziale mancanza o usura dei paletti dissuasori. Per evitare che le infiltrazioni causino danni strutturali e per assicurare ai pedoni le dovute condizioni di sicurezza, si è reso necessario intercettare la causa delle infiltrazioni. Si procederà nella ricerca della perdita e poi verranno sostituiti i due pozzetti, i paletti dissuasori e ripristinato il tappeto bituminoso. L’opera, dal valore di 10mila euro, verrà realizzata dalla ditta Marco Contu scavi.

