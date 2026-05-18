«Un Parco regionale per l’Ortobene» 

Trasformare quello che oggi è il “Monte” dei nuoresi in un’area per tutti, ricca di sentieri, dotata di autonomia energetica e soprattutto con una valorizzazione ambientale e naturalistica che non sia estemporanea ma pianificata e durevole. L’obiettivo della Giunta Fenu, e in particolare dell’assessore Marco Canu, che ha la delega per l’Ortobene, è quello di fare un salto di qualità nella gestione del Monte. Come? Passando dall’attuale Zps, Zona di protezione speciale, a un vero e proprio Parco regionale che possa servire per valorizzare al meglio un patrimonio ambientale che da semplice area vincolata diventi così un volano di sviluppo.

La proposta

È scritto tutto nero su bianco nell’atto di indirizzo che nei giorni scorsi la Giunta comunale ha licenziato per dare avvio a un nuovo corso sull’Ortobene. Si parte dal principio che oggi quell’area è sottoposta a una tutela “passiva”, «quella della Zps – spiega Marco Canu – mentre la nostra idea è di valorizzare l’area e di porla al centro di un ragionamento di sviluppo più ampio sul territorio». Quindi fare in modo che la gestione diventi “attiva”, con un ente autonomo che possa ottenere finanziamenti, avere personale per programmare le attività e soprattutto curare il Monte, trasformandolo appunto in un Parco regionale. La Zps, nata per tutelare alcune specie faunistiche, come ad esempio l’astore, oppure floreali, potrebbe dunque diventare un’area protetta ampia, «da inserire nel quadro della rete sentieristica nazionale, operazione peraltro già avviata», e destinata sia al trekking che alle bike, aggiunge Canu, e programmare attività che rendano la salvaguardia dell’ambiente compatibile con la valorizzazione turistica. Tutto questo in collaborazione con l’Università, Forestas e il Corpo forestale. Inoltre, con l’autonomia amministrativa, l’ente Parco, avrebbe anche una sua indipendenza economica per progetti e attività slegati dai singoli finanziamenti. «E ci piacerebbe l’idea di un parco aperto al territorio, nel quale dunque possano entrare anche Comuni limitrofi», conclude Canu.

L’ambiente

«La proposta di un parco naturale regionale per il monte Ortobene è il naturale evolversi dell’attuale sistema di tutela che ha al centro la Zps, individuata per l’importante presenza di alcune specie di uccelli – spiega il presidente di Wwf Oasi Antonio Canu –. Il Parco, oltre a dare sostegno e continuità a questo obiettivo, diventa uno strumento di gestione attiva del territorio. Insomma il Parco, magari nel tempo integrato con altre aree, è la forma matura di un percorso che ha riconosciuto una ricchezza naturale da gestire adeguatamente, da conoscere, e da vivere in maniera corretta. Come Wwf plaudiamo all’iniziativa del Comune e la sosterremo».

Il progetto vede parte attiva anche il gruppo consiliare Uniti per Todde: «L’iniziativa, inserita nel programma di coalizione proprio dal movimento “uniti”, sta prendendo corpo e sostanza. Confidiamo che sia solo il primo tassello di quella attività che il gruppo e l’intero movimento stanno mettendo in piedi per valorizzare il monte Ortobene», spiegano i consiglieri Francesco Guccini e Mario Manca.

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