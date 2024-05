Un parco pubblico per valorizzare la zona di Santa Caterina 

Elmas, novità in arrivo per valorizzare il complesso monumentale di Santa Caterina. La Sogaer, gestore dell’aeroporto, realizzerà un parco tra lo scalo aeroportuale sardo e il centro abitato di Elmas. Il cantiere, denominato “Opere di mitigazione e connessioni nell’area parco di Santa Caterina”, è già stato avviato e l’inaugurazione è prevista per i prossimi mesi.

Il parco risponderà a precise prescrizioni ministeriali che disciplinano la realizzazione del piazzale di aviazione generale. Disposizioni che puntano a garantire una fascia di salvaguardia paesaggistico-ambientale del vicino complesso monumentale di Santa Caterina di Semelia, riducendo gli impatti acustici e curando il paesaggio circostante.

Obiettivo principale dell’opera è quello di tutelare i beni culturali e paesaggistici, contribuendo inoltre alla mitigazione dell’impatto ambientale dell’aeroporto sugli abitanti della zona e del territorio limitrofo, garantendo peraltro la natura pubblica del parco che così sarà accessibile a tutti.

I lavori non impediranno l’accesso ai beni monumentali nei giorni della festa di Santa Caterina in programma da domenica 19 a martedì 21 maggio. (sa. sa.)

