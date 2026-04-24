Un parco per il basket e il fitness 

Via libera ai lavori per la realizzazione del parco “Sport e fitness” di via Scuole. Il Comune di Villaspeciosa ha ricevuto un finanziamento di 280mila euro per i lavori in uno spazio dove sarà possibile praticare basket in un campo tre contro tre e praticare esercizi fisici all’aria aperta. I lavori dovrebbero concludersi entro tre mesi.

«Tra poco avremo un’altra area sarà abbellita e riqualificata, un paese sempre più all’avanguardia», dice il sindaco Gianluca Melis. «Si è deciso di recuperare quell’area perché era funzionale per i cittadini che vanno a camminare e un po’ di fitness e creare un’area aperta anche per i ragazzi che vogliono giocare a basket. Un altro luogo da affluire, riqualificato, pulito, ordinato, un parchetto e con gli attrezzi da poter utilizzare». Melis aggiunge: «Ci sono lavori anche in via Bruxelles e altri zone del paese. L’obiettivo è recuperare tutta una serie di spazi periferici, abbellendoli e renderli funzionali e a disposizione della comunità». (l. e.)

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