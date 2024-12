Un parco per i due angeli 

«Voglio che chi ha difficoltà motorie non abbia mai problemi ad accedere in spiaggia, lotterò sempre per i diritti dei meno fortunati». Alessio Massessi, dj Ale per tutti, su questo non transigeva. Anche perché conosceva Matteo Porcu, un ragazzo di Muravera affetto da un malattia che gli impediva qualsiasi movimento.

Doppio lutto

Entrambi sono morti a fine novembre, a distanza di un giorno: dj Ale il 29 di tre anni fa in una tragica carambola stradale, Matteo lo scorso anno a 14 anni d’età. E così ieri pomeriggio a Porto Corallo (località Porto Tramatzu) l’associazione “Il Sogno Spettacoloso” di cui Matteo era presidente (associazione guidata allora come oggi dal padre Maurizio) li ha ricordati entrambi inaugurando nell’area di “Spettacolandia Beach” un parco verde aperto a tutti con giochi (altalene adatte ai ragazzi con disabilità) e due panchine speciali in grado di far accomodare anche chi è costretto in carrozzina: una a forma di cuore dedicata a Matteo e un’altra a Matteo e Alessio assieme (una delle due in seguito sarà posizionata all’esterno, sul lungomare). A scoprire il telo che copriva le panchine le compagne di scuola di Matteo. Compagne che, assieme a tutta la classe, tre giorni fa lo hanno voluto ricordare a scuola tra lacrime e commozione.

Il ricordo

«Matteo – sottolinea papà Maurizio - era una forza incredibile, tutto quello che stiamo facendo è grazie a lui. E proprio con lui due anni fa abbiamo preso in gestione qui a Porto Corallo questa struttura comunale, facendola rinascere. Quando Matteo è mancato io ho accusato il colpo, non volevo quasi fare più nulla. Invece grazie ai tanti e infaticabili soci e, da lassù, grazie a Matteo, abbiamo ripreso a camminare. Ed ecco questo spazio verde che è anche un parco giochi. Sarà autogestito, chiunque può entrare e trascorrere alcune ore in serenità e allegria». Anzi «venite numerosi – conclude Porcu, appellandosi ai cittadini – per rilassarvi, per una festa di compleanno, per giocare, per ascoltare musica». Per Luciano Massessi, il papà di Alessio, «questa idea ci fa molto piacere, Alessio la starà senz’altro apprezzando».

La benedizione

Le panchine – il progetto è stato realizzato e donato dall’ingegnere Alessandro Lai - sono state benedette dal parroco don Marco Congiu. Presente il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu (“Spettacolandia Beach è una iniziativa meravigliosa, faremo il possibile per sostenerla”) e centinaia di cittadini. Tutti per ricordare Matteo e Alessio, due amici che resteranno per sempre nel cuore dei sarrabesi.

RIPRODUZIONE RISERVATA