«Un parco per i bimbi e lo sport»  

Oltre alle indagini tecniche, è stata avviata anche una ricerca sui bisogni dei quartuccesi che abitano nel quartiere: «Questo per evitare di replicare modelli già usati altrove e che non si sarebbero adattati alle esigenze specifiche di chi vive quei luoghi. Volevamo garantire originalità, identità e unicità».

L’uso consapevole di materiali sostenibili è, invece, la premessa per «un riequilibrio territoriale attraverso un sistema integrato dei parchi in città. Infine - continua Grussu -, era per noi fondamentale puntare alla valorizzazione culturale del paesaggio che diventa protagonista di una rinnovata socialità anche attraverso la pratica di attività ludiche, ricreative e sportive. Abbiamo anche immaginato che le scuole potrebbero avviare qui alcune attività didattiche a contatto con la natura da vivere e da studiare».

Da via Tortolì a via Jerzu, a via Baunei, 7.500 metri quadrati trasformati in un luogo di svago, relax e divertimento, soprattutto per i più piccoli. «In piena sintonia con l’amministrazione comunale abbiamo puntato su tre obiettivi fondamentali», spiega l’architetto, entusiasta di raccontare la sua opera, «prima di tutto il riequilibrio ambientale dell’area. La scelta delle specie vegetali è ricaduta principalmente su piante ornamentali e officinali della macchia mediterranea capaci di favorire la salubrità dell'area».

Tre aree dismesse tra le case della lottizzazione “I Giardini” trasformate ora in piccoli parchi attrezzati per il benessere della comunità: «Un’opera di paesaggio sostenibile, dove le tre superfici sono state concepite come un unico disegno», spiega Lorenzo Grussu, il giovane architetto che ha ridato vita a quegli spazi alle porte della città, per anni simbolo di degrado e abbandono.

I lavori

Ogni area, infatti, si presentava con caratteristiche molto diverse: «Sul lotto A, quello tra le vie Mandas e Tortolì, abbiamo operato una vera e propria scelta strategica: ripensare l’accesso alla città attraverso la rinaturalizzazione degli spazi che un tempo ospitavano un parcheggio con specie vegetali e manto erboso. Abbiamo così creato poi una zona “cuscinetto” di vegetazione più fitta e più alta nella parte che si affaccia al traffico delle auto».

I materiali

Rastrelliere, cestini per i rifiuti, luci a basso consumo energetico, elementi prefabbricati in cemento architettonico bianco, con miscela di scarti di marmo di Orosei e basalto, sono gli arredi che «ne fanno una zona funzionale per lo sport e il tempo libero unitamente ai percorsi, in cui è stato impiegato un calcestruzzo drenante per un deflusso naturale dell’acqua. Si crea una superficie solida ma al tempo stesso porosa».

Il lotto B, invece, quello in via Baunei è stretto esclusivamente tra case private: «Le alberature sono più basse, piccoli corpi illuminanti e un unico camminamento che riconnettesse le due vie, abbiamo conferito al parco un ritmo più lento e intimo, tipico delle unità di vicinato. Infine, sul lotto C, quello in via Jerzu siamo intervenuti con alberature e nuovi arredi urbani, alcuni dei quali a completamento di piazzole e percorsi già esistenti».

