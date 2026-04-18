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Villaurbana.
19 aprile 2026 alle 00:24

Un parco per animare la periferia 

Cresce il polmone verde di Trunconi: nuovi giochi, sport e area camper 

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Un polmone verde con servizi, giochi per i più piccoli, aree destinate allo sport. E persino una casa sull’albero. È il parco che l’amministrazione di Villaurbana intende realizzare in località “Trunconi”, una zona che nel tempo sta diventando un punto di riferimento per la comunità. L’amministrazione comunale guidata da Paolo Pireddu, grazie ad un finanziamento regionale, completerà la realizzazione del “parco urbano”, pensato per lo svolgimento di varie attività all’aria aperta.

Il progetto

L’iniziativa del parco urbano ha mosso i primi passi alcuni anni fa con la piantumazione degli ulivi lungo la via Trunconi, a costeggiare il parco. Poi è proseguita con la realizzazione dell’area fitness inclusiva e di un’altra dedicata al picnic. Accanto alla fine di via Casula, a ridosso del parco, sta prendendo forma, grazie a un finanziamento regionale di 70mila euro, lo spazio attrezzato riservato ai camper: 4 posteggi per la sosta e l’assistenza dei mezzi. Infine il tassello che completa l’intera area, grazie a 372mila euro in arrivo dalla Regione per gli interventi di rigenerazione urbana. «Un progetto nato anni fa con l'intento di valorizzare una zona estesa dell'abitato che sarebbe potuta diventare un luogo utile per tutta la comunità – commenta Pireddu - Negli anni abbiamo realizzato interventi ma questi saranno molto più impattanti al servizio della comunità».

Le novità

Con i nuovi interventi, nel parco Trunconi sorgerà la “casa sull’albero” accessibile, un’area gioco per i cani, un campo da padel, giochi inclusivi e un campo da bocce, oltre ai tradizionali percorsi pedonali che si snoderanno nella natura, tra il verde già presente e altre specie di nuova piantumazione. Una riqualificazione di un’intera area, dunque, che offrirà ai cittadini spazi verdi adeguati dove potersi incontrare, fare sport e vivere momenti di socialità all’aria aperta.«Un importantissimo risultato che ci permetterà di riqualificare un'area periferica e metterla a disposizione della cittadinanza, che così potrà vivere momenti di aggregazione – conclude il sindaco -e dare servizi ai visitatori e ai camperisti che vorranno conoscere meglio il nostro paese».

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