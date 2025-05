«Un parco off shore davanti a Piscinas, non lo permetteremo» 

Eolico off shore sulla Costa Verde. Una schiera di 55 pale alte, al mozzo, 190 metri e con un diametro al rotore di 260. Giganti di ferro da circa 320 metri proposti dalla Renewable Energies Limited che li vorrebbe piazzare davanti alle candide spiagge del territorio di Arbus: Piscinas, Scivu e Capo Pecora. Il progetto è ora in fase di valutazione presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Appena arrivata la comunicazione in Municipio, è stata convocata d’urgenza la commissione Urbanistica per stabilire la linea difensiva da portare in Consiglio comunale. Il no forte e deciso è condiviso dai residenti della cittadina del Linas.

Forte impatto visivo

«Nella relazione generale del progetto – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani – la società proponente afferma di aver scelto l’area per limitare l’impatto sul paesaggio, di fatto è l’esatto contrario, a dimostrarlo sono i documenti allegati, disponibili sul portale nazionale. Le simulazioni fotografiche e gli studi di intervisibilità dimostrano con chiarezza che l’impatto visivo dell’impianto sarà significativo. Da un punto di osservazione, a 30 metri di altezza, le pale si vedranno fino ad una distanza di 40 chilometri, non solo da tutta la costa, ma persino oltre la catena montuosa dell’Arcuentu». Il consigliere di maggioranza, Enrico Atzeni, commenta: «Le infrastrutture rinnovabili offshore si aggiungono alle già numerose altre attività antropiche in mare, che sommano le loro pressioni sugli ecosistemi marini, distruzione dei fondali, stress per la fauna, impatti devastanti su pesca e navigazione. Quest’ultima potrebbe influire sul progetto portuario della Regione che prevede un punto di approdo a Porto Palma, a metà strada fra Oristano e il Sulcis».

L’identità

«Il tratto di litorale interessato – osserva il consigliere di minoranza, Gianni Lussu – si affaccia direttamente su uno dei paesaggi più iconici e fragili della Sardegna: Piscinas, cui Arbus è stato da sempre il custode. Se così non fosse, oggi probabilmente non avremmo il paesaggio naturale, incontaminato, pensiamo alle immense dune di sabbia, il piccolo Sahara italiano. Creare un parco galleggiante è come aggirare l’ostacolo: la terra ferma non si tocca, trasferiamoci in acqua. Non sono contro la transizione ecologica, dobbiamo trovare alternative che proteggono la nostra storia, la nostra identità. Non è progresso, è un sacrificio inutile di un patrimonio unico al mondo. Una ferita che Arbus non può consentire». Nessuno dimentica che Arbus ha già dato tanto, pagando un prezzo altissimo con l’industrializzazione mineraria, con la mancata bonifica ambientale e con vincoli paesaggistici che vengono rispettati quotidianamente dai cittadini e dagli ospiti innamorati dal mare della Costa Verde.

Il vice sindaco e assessore all’ambiente, Simone Murtas, conclude: «Parte una corsa contro il tempo per impedire che venga sacrificato il valore paesaggistico, storico e culturale di un territorio unico al mondo, vincolato sin dal decreto del 27 agosto 1980. Per qualunque piccolo intervento in queste aree è necessario ottenere complesse autorizzazioni, per un progetto di quasi 1.000 Mw, che si fa? Basta inoltrare la proposta sul tratto di mare interessato, dove il vento tutto può. E dire che la stessa società lo descrive come un tratto di costa “suggestivo, dove si mescolano sabbia dorata, rocce brune e mare azzurro”. Eppure, è proprio di fronte a questo tratto che si propone un intervento industriale che ne altererebbe per sempre il valore visivo e culturale. Non lo permetteremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA