Un parco nel quartiere di Sa Serra 

Il quartiere Sa Serra di nuovo al centro di un importante progetto di rinnovamento. Terminati i lavori per la mitigazione del rischio idraulico, che permetteranno di rimuovere a breve gran parte dei vincoli edilizi, il Comune ha deciso di completare l'intervento con un progetto di profonda riqualificazione.

Il quartiere Sa Serra è stato protagonista negli ultimi anni di un notevole sviluppo abitativo e conta ormai oltre mille abitanti. Le precedenti amministrazioni, pur volendo, non sono potute intervenire adeguatamente a causa dei pesanti vincoli e si sono dovute concentrare in primis sulla rimozione dei divieti. Questa prima fase volge al termine e oggi la nuova amministrazione ha dato vita a un progetto di completamento che vedrà sorgere un unico parco compreso tra via Umbria e via Romagna.

«Con questo intervento - commenta l’assessora ai Lavori pubblici Francesca Salis - vogliamo rilanciare definitivamente un quartiere dal grande potenziale, trasformando un’area oggi degradata in un parco di cui beneficeranno non solo gli abitanti del quartiere ma l’intero paese».

Il nuovo parco sarà grande circa un ettaro e incrementerà notevolmente l’attuale copertura del verde, ripristinando così anche la porzione sacrificata qualche tempo fa per la costruzione del canale. L’investimento nei parchi urbani è da tempo raccomandato dai ministeri alle amministrazioni locali perché il loro impatto è molto positivo: migliorano la qualità della vita dei cittadini, favoriscono la socializzazione e aumentano la biodiversità ma nel contempo aumentano anche il valore economico dell’intera zona.

Nel nuovo parco ci saranno aree verdi libere con zona relax, un’area giochi per bambini, una per lo sport oltre che percorsi ciclopedonali, punto di ristoro e servizi igienici.

L’approvazione del progetto da parte della giunta è importante perché permette di proporre un’opera immediatamente realizzabile, fattore prioritario per l’ottenimento dei finanziamenti.

«Questa è la strada che l’amministrazione vuole percorrere - commenta la sindaca Monica Cadeddu - per farsi trovare pronta nel momento in cui si presenta l’opportunità di chiedere e ottenere un finanziamento».

Soddisfatti gli abitanti della zona: «Sono anni - dichiara Giorgio Atzeni, 72 anni - che aspettiamo questa riqualificazione e magari con l'occasione si potrebbe intervenire anche nel vicino spiazzo di via Basilicata. Una bella notizia».

RIPRODUZIONE RISERVATA