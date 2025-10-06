Un parco nel giardino dell’ex vescovado 

Prende corpo il progetto per la riqualificazione dell’area intorno alla cattedrale romanica di San Pantaleo per il quale il Comune di Dolianova ha ricevuto dalla Regione un maxi finanziamento di 2,9 milioni di euro. Nei giorni scorsi è arrivato il via libera allo studio di fattibilità redatto dall’architetto Carlo Vigo.

I lavori

L’intervento si articola in due lotti: il recupero degli interni dell’ex seminario, liberato nel 2022 dal cemento che negli anni ’50 ne aveva inglobato la struttura originaria, e la riqualificazione del giardino dell’ex vescovado. Con la delibera dei giorni scorsi si è deciso di dare priorità al recupero dell’area verde che costerà complessivamente 1,5 milioni di euro.

«Il progetto ha un altissimo valore storico, religioso e culturale – dice il sindaco Ivan Piras - sarà uno spazio fruibile da tutta la comunità, ma anche un fortissimo volano di sviluppo economico e turistico».

In centro

La cattedrale di San Pantaleo, il cui primo nucleo risale all’XI-XII secolo, è uno dei monumenti più importanti dell’arte romanica in Sardegna, visitato ogni anno da decine di turisti. «La nostra cattedrale è tra le più belle e prestigiose dell’Isola – prosegue il sindaco - vogliamo realizzare a supporto i servizi e le infrastrutture per l’accoglienza dei visitatori».

La scelta

Due erano le opzioni in campo per la riqualificazione dell’area verde, un bene di grande pregio storico-culturale che in passato ospitava un giardino “all’italiana” di tradizione rinascimentale con a lato orti e frutteti. La prima prevedeva il mantenimento delle aree destinate ai giochi intorno al giardino storico, la seconda invece l’eliminazione dello skate park con la realizzazione di una nuova piazza che diventerà il nuovo accesso al parco con la creazione di un info point e la presenza di ulivi secolari.

I fondi

Le risorse impegnate non saranno però sufficienti per tutti gli interventi, anche in considerazione del fatto che una parte consistente servirà per gli espropri. Si comincerà con il recupero del patrimonio arboreo e dell’antico sistema irriguo (pozzi e canali di drenaggio) oltre ai percorsi e ai manufatti storici presenti nell’ex giardino. Previsto anche l’ampliamento del parcheggio per favorire l’accesso al sagrato della Cattedrale, luogo che ospita spettacoli ed eventi culturali. Nel frattempo il Comune proverà a reperire altri finanziamenti, regionali ed europei, per la seconda fase del progetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA