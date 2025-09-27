Un parco lineare dove ora regna il degrado 

Ad Assemini si progetta per ampliare le aree verdi. Questa volta si parla di quella che si trova tra la zona cani della via San Giovanni Paolo II, la Statale 130 e l’area dietro l’impianto sportivo di via Coghinas: uno spazio ampio, per molto tempo soggetto a incuria e abbandono in cui non di rado ci si imbatteva in cumuli di immondizia (e talvolta ancora accade), soprattutto nella parte confinante con la strada statale.

Negli ultimi anni la zona è stata oggetto di una parziale riqualificazione con la creazione, per ora, di un’area dedicata ai cani e di un uliveto piantumato tra il 2022 e il 2023: gli ulivi sono quelli che erano stati espiantati dal terreno espropriato per l’ampliamento del cimitero, e sono stati trapiantati proprio in questo spazio.

Il sindaco

Ma cosa diventerà esattamente quest’area? Sorgerà un nuovo parco. Un parco lineare. «Si tratta di un progetto importante che darà una nuova veste a via San Giovanni Paolo II e alle strade limitrofe», afferma il sindaco Mario Puddu: «Si tratta di una lunga fascia che parte dalla sede dell’Informagiovani e arriva sino alla piscina».

La linea di intervento prevede che sorga un parco lineare comprendente tutti gli spazi ricompresi nell’area circostante. Il progetto, in parte finanziato con i soldi del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), avrà bisogno di circa due anni di lavoro tra il momento dell’avvio della progettazione a quello della consegna alla cittadinanza.

La residente

Lucia Spanu vive nei pressi: «Sa rebbe bello – dice – affacciarsi in un parco ben curato dove poter andare a passeggiare. Talvolta è desolante vedere tra gli alberi già piantati, sacchetti di immondizia, soprattutto lato Statale 130 ».

La minoranza

È molto perplessa la minoranza: «Le nuove opere – sostiene Alessandro Casula, del Partito democratico – sono sempre positive ma, purtroppo, i lavori del Consiglio e delle commissioni sono paralizzati ormai da mesi. Perciò questo progetto non è stato discusso in nessuna sede quindi in merito si può dire poco o nulla».

L’amministrazione intanto si dichiara in attesa dell'accreditamento delle somme da parte della Regione: «Quando i fondi saranno a nostra disposizione – spiega il sindaco Puddu – potremo finalmente avviare la progettazione secondo i requisiti imposti dal nuovo codice. Vorremmo adeguare subito il progetto preliminare già in nostro possesso per poterlo poi mandare in gara», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA