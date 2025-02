Un parco intorno alla chiesa bizantina di San Salvatore 

Al via il progetto di riqualificazione che trasformerà l’area attorno alla chiesa bizantina di San Salvatore, la chiesa più antica della città, situata nel quartiere di Serra Perdosa, in un parco cittadino.

Partiranno il 24 febbraio i lavori che prevedono l’installazione di un nuovo impianto di irrigazione, la piantumazione di nuove specie arboree, il rifacimento dell’illuminazione di tipo “peak”, la recinzione in metallo – specialmente la messa in sicurezza della recinzione adiacente ai binari della ferrovia - e la creazione di nuovi sentieri con pavimentazione ciottolata.

Il progetto, finanziato con fondi regionali e parte di un più ampio intervento di riqualificazione dell’intero quartiere, si pone l’obiettivo di abbattere le barriere architettoniche presenti e di rendere il nuovo parco inclusivo per tutti.

«Grazie ai finanziamenti ricevuti – commenta il sindaco Mauro Usai – il quartiere più popoloso di Iglesias sarà dotato di uno spazio fruibile da tutti e, soprattutto, accessibile non solo a chi vive con disabilità, ma anche a chiunque voglia godere di un’area verde all’interno del perimetro urbano». All’interno del parco è prevista anche la costruzione di un piccolo auditorium, che potrà essere utilizzato per eventi di piccole dimensioni o semplicemente come spazio di svago per la cittadinanza.

«Restituiremo alla città uno spazio verde da vivere per giovani e anziani» – commenta Alberto Cacciarru, assessore ai Lavori pubblici, alla rigenerazione urbana e alle grandi opere di Iglesias. Nel frattempo, proseguono gli altri interventi nel quartiere, che presto vedrà un nuovo restyling capace di essere attrattivo e innovativo allo stesso tempo.