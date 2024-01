Un parco intitolato a Michele Carboni  

Si chiamerà parco giochi comunale “Michele Carboni”. L’area giochi verrà inaugurata sabato alle 15.30 a Tratalias. Si tratta di un’area situata tra via Aldo Moro e via 6 Ottobre 1981.

La Giunta guidata dal sindaco Emanuele Pes ha deciso di intitolare il parco a un ragazzo (deceduto nel gennaio 2021 in un incidente stradale) che si era contraddistinto nella comunità per la sua generosità, aiutando e collaborando nel sociale. Dopo la cerimonia è prevista la celebrazione della messa alle 16. «Con quest'intitolazione del parco giochi – afferma Emanuele Pes - abbiamo voluto raccogliere la richiesta degli amici e dell'intera comunità di ricordare Michele in luogo in cui lui era di casa».

Oltre all’intitolazione del parco giochi, il Comune ha deciso di ricordare due minatori del paese, Silvio Lindiri e Vittorio Pintus, deceduti nel 1958, a seguito di un incidente nella miniera di Maurists a Gleen in Olanda: morte dovuta a un crollo in galleria, dove morirono sette lavoratori. A loro verrà intitolata la nuova strada in corso di realizzazione, parallela alla strada provinciale. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA