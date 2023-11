Un parco in via Tiziano per combattere il degrado 

Stop al degrado e via al nuovo parco urbano a Sanluri, nell’area verde di via Tiziano. Lo comunica il sindaco Alberto Urpi: «Abbiamo partecipato al bando della Regione sui fondi per la valorizzazione dei parchi urbani, il progetto è stato ammesso e finanziato per 40 mila euro». Si parte con la riqualificazione dell’area e la piantumazione di alberi, ma il fine ultimo è attrezzarla con panchine e tavoli per far trascorrere il tempo libero e fare sport.

Si tratta di una vasta area abbandonata, a rischio incendi e anche habitat per zecche e altri parassiti. È stata questa la molla che ha spinto il vicinato a sollecitare più volte in passato l’amministrazione per intervenire, rendendosi disponibile a collaborare. «Ci siamo resi conto – racconta un residente, Giuseppe Congia – che avere accanto un terreno abbandonato è rischioso per la salute. Abbiamo incontrato il sindaco ed esposto il problema. Da allora c’è stata più attenzione col taglio dell’erba e la pulizia. Un parco è l’ideale anche per stare insieme con i vicini. Siamo pronti a dare una mano per far crescere le piante e per tutte le necessità». E Urpi conclude: «In quest’area, dove è cominciato un percorso di riqualificazione, per restituirla fruibile ai cittadini, c’è ancora tanto da fare. Il contributo della Regione è sicuramente l’inizio. Ringrazio i residenti della zona che si sono offerti gratuitamente per l’arredo e il decoro urbano in un altro angolo della città». ( s. r. )

