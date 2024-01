Un parco giochi vista mare 

Un parco giochi con vista sulla baia di Porto Frailis. La piazza sterrata antistante la spiaggia, gioiello ambientale della costa orientale, ospiterà una maxi barca con ponte tibetano, uno scivolo e qualche arredo per l’arrampicata. In aggiunta anche il pavimento antitrauma in gomma colata (anche se quest’ultimo intervento è subordinato alla disponibilità finanziaria). Per tutto il resto c’è la conferma ufficiale del Comune. «È un investimento stanziato lo scorso anno e per l’estate le attrattive saranno disponibili sulla piazza» conferma Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente. Da anni piazza Porto Frailis è il brutto anatroccolo che sogna di diventare cigno e sul tavolo dell’associazione dei commercianti si condensano le idee più disparate per assicurarle vitalità e maggior appeal.

L’associazione

La piazza vuole accogliere i primi turisti con un biglietto da visita elegante. «Entro Pasqua - afferma Natale Canu, presidente dell’associazione Commercianti Porto Frailis - cercheremo di curarla con un intervento di manutenzione. Ogni nuova iniziativa è ben accolta, compreso il parco giochi. Restiamo a disposizione per una proficua collaborazione». In effetti gli interventi da realizzare per riqualificare sono contenuti in un lungo elenco. «Come il progetto per portatori di handicap: ne ho parlato con il sindaco, confido che possano realizzarlo». Sull’arredo urbano e la cura del verde, il Comune vaglia le soluzioni. «Non abbiamo ancora stanziato le risorse, stiamo valutando eventuali avanzi dall’ordinario», spiega Falchi.

Il futuro

Nel 2019 gli architetti Francesca Cabiddu e Simona Todde avevano elaborato un progetto di riqualificazione della piazza. Hanno previsto un’area sport con un campo da beach volley, una zona pic-nic sul versante del bar Bouganvillea mentre sul lato opposto dovrebbero sorgere una zona riservata ai bimbi e alle esposizioni. Nel tratto che porta alla spiaggia, i tecnici hanno pensato a due solarium in cui ammirare il gioiello ambientale dove sventola la bandiera blu. Tutto nuovo l’ingresso centrale, con una gradinata convertita a passaggio e punto panoramico. Il decoro si allungherebbe sul tratto che unisce le piazze Porto Frailis e San Gemiliano: Cabiddu e Todde hanno ipotizzato un percorso attrezzato e illuminato. Ma per ora il progetto resta un sogno.

