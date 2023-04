Un parco giochi per i bambini nel centro storico «Raggiunto un altro obiettivo del programma» 

Una piazza dedicata ai più piccoli. Un parco giochi nel centro del paese. Da ieri mattina i cittadini di Laconi hanno un nuovo spazio realizzato per far divertire i bambini. Si tratta di piazza Franciscu Lai, spazio ristrutturato anni fa dalla vecchia amministrazione e ora allestito con giochi di ogni tipo dalla Giunta comunale attuale. «Era un progetto che tanti aspettavano - ha detto il primo cittadino di Laconi Salvatore Argiolas - Finalmente ora c’è anche un’area per i più piccoli, del resto mancava. Abbiamo raggiunto un alto obiettivo del nostro programma elettorale». Per l’inaugurazione della nuova area, che si trova a ridosso delle Poste, erano presenti anche i bambini delle scuole, i fruitori dello spazio gioco, accompagnati dalle loro maestre. Tanti i giochi che il Comune ha voluto acquistare e installare. sopra una distesa di prato verde. Durante l’inaugurazione della piazza non sono mancati gli assessori comunali. «Per il taglio del nastro abbiamo voluto vicino a noi - va avanti il sindaco Argiolas - anche i parenti del dipendente comunale che pochi giorni fa ci ha lasciato improvvisamente». ( s.p .)

