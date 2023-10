Un parco giochi nel giardino della vecchia scuola d’infanzia 

Ancora pochi giorni e i bambini potranno giocare in un parco giochi nuovo di zecca. Il Comune, investendo circa 30mila euro, ha sistemato tutta l’area di via Montessori, un tempo il cortile dell’ex scuola d’infanzia, ora sede della croce rossa, e poi ha installato diversi dondoli, altalene, una giostra con dieci postazioni, tavoli e panchine in legno che saranno utili per ospitare i genitori dei bambini. «La realizzazione del parco era un punto del nostro programma elettorale - commenta il sindaco Lorenzo Pinna - L’attenzione per i più piccoli da parte nostra è massima». L’inaugurazione è in programma sabato. Il Comune fa sapere che è presente anche un impianto di videosorveglianza. ( s.p. )

