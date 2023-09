Un parco fotovoltaico nella zona industriale 

Via libera ad un parco fotovoltaico a Portoscuso, a Concali Arrubiu, a ridosso dell’area industriale di Portovesme. Il Comune ha chiuso la conferenza dei servizi con un parere positiv, il parco si può fare: l’impianto, proposto dalla Dern, avrà una potenza di poco inferiore ad un megawatt.

«Siamo favorevoli a questi impianti nelle aree degradate e in quelle contaminate in cui non può essere intrapresa nessun tipo di attività, come agricoltura o pastorizia - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - di certo non nelle aree di pregio che possono avere altre destinazioni. Resta poi da capire quale sarà l’indirizzo del Governo sui parchi di potenza ben maggiore, come gli impianti eolici e quelli dell’ eolico off shore che devono essere valutati con grande attenzione». Altri progetti di eolico off shore interessano il paese e la sua costa: alcuni propongono l’installazione di pale eoliche, altri ipotizzano il passaggio di cavidotti davanti alla costa. «L’auspicio è che su questi impianti il Governo faccia chiarezza già nel prossimo Dpcm che dovrebbe occuparsi di energia in Sardegna - dice Atzori - è indispensabile che su questo tema siano stabilite regole precise».

