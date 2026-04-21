Un parco fitness nell’area abbandonata 

Da area abbandonata a nuovo parco con spazio fitness all’aria aperta. La nuova vita della zona dell’ex distributore di carburante all’ingresso di Selargius, dov’è in corso il cantiere di restyling inserito nel mega progetto dell’anello sostenibile della Città metropolitana: piste ciclabili a due corsie che attraversano la città, e il parco davanti al liceo Pitagora, interventi realizzati con i 2 milioni e mezzo del Pnrr conquistati dal Comune tre anni fa.

Operai e mezzi stanno lavorando da alcune settimane nello spazio fra via Primo Maggio, via Londra e via della Resistenza, dove un tempo era attiva una stazione di servizio. Un angolo all’ingresso della città, acquistato dal Comune e inserito nel progetto in corso di realizzazione: un’area verde dove si stanno installando anche alcuni attrezzi per l’allenamento all’aperto. L’ultimo step del progetto in corso di realizzazione dallo scorso anno, con il serpentone ciclabile che arriva sino a via delle Camelie. (f. l.)

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