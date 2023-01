Un parco eolico di fronte alla costa 

C’è un altro progetto per un parco eolico off shore al largo delle coste del Sulcis Iglesiente. Si chiama “San Pietro Sud” e l’ha presentato la Regolo Rinnovabili, società con sede a Milano. Il ministero della Transizione ecologica (Mite) ha pubblicato lo studio preliminare e le carte progettuali e ha comunicato ai Comuni interessati l’inizio dell’istruttoria presso la Commissione tecnica Pniec Pnrr.

I dettagli

Secondo il progetto il parco eolico dovrebbe sorgere a 28 chilometri dall’isola di Sant’Antioco e a 23 chilometri dall’isola di San Pietro. Le turbine acchiappa -vento sarebbero 34, installate in un’area a sud dell’isola di San Pietro,alte 150 metri, per una potenza elettrica totale di 504 megawatt. Al largo, oltre agli aerogeneratori, verrebbe sistemata anche una sottostazione galleggiante che trasformerebbe l’energia prodotta dalle pale e la convoglierebbe attraverso i cavi sottomarini per circa 60 chilometri. Il cavidotto si avvicinerebbe a Portoscuso arrivando da nord-ovest e seguendo in parallelo la costa da Sa Cala e Su Zurfuru a Portopaglietto al porticciolo turistico fino ad arrivare all’area industriale e lì toccare terra a sud del porto. Qui, attraverso una sottostazione a terra ancora da costruire, l’energia prodotta al largo delle coste sulcitane sfruttando la forza del vento verrebbe trasferita alla rete elettrica nazionale.

I Comuni

La comunicazione è appena arrivata dal Mite ai Comuni. «Siamo favorevoli all’energie rinnovabili, con la massima attenzione all’impatto paesaggistico - dice Stefano Rombi, sindaco di Carloforte - nel caso specifico abbiamo appena ricevuto le carte e le dobbiamo studiare con attenzione prima di esprimere un parere in merito». Le amministrazioni comunali possono inviare informazioni al Ministero entro trenta giorni, l’istruttoria è ufficialmente partita. Nelle prossime settimane seguirà un avviso pubblico e la possibilità di presentare osservazioni. Il Mite ha comunicato anche al Comune di Portoscuso l’istruttoria per San Pietro Sud. «In questi mesi le richieste per eolico off shore e fotovoltaico si stanno moltiplicando ed è ovvio che non tutte andranno a buon fine - dice il sindaco di Portoscuso - il nostro Comune è interessato in quanto il cavidotto che trasporterebbe l’energia eolica dovrebbe sbarcare nell’area industriale. Serve molta attenzione nel valutare i progetti, ad esempio per quanto riguarda il passaggio del cavidotto sul fondale e gli effetti che potrebbe avere sulle praterie di posidonia». Le coste della Sardegna Sud Occidentale sono già al centro di altri progetti per eolico off shore come quello dell’Ichnusa Wind Power, a trenta miglia dalla costa tra Carloforte e Buggerru, o i progetti per Isola del Toro 1 e Isola del Toro 2, al largo di Sant’Antioco, tutti al vaglio del Mite.

RIPRODUZIONE RISERVATA