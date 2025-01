Un parco dedicato al missionario che aiutava gli orfani 

È stato un uomo di grande umanità e di profonda pietas cristiana padre Bruno Sechi, il missionario lussurgese in Brasile a sostegno dei poveri e orfani. Per questo motivo gli è stato intitolato il parco pubblico tra via Zann’Abile e Canales. Una cerimonia di inaugurazione dell'area giochi con il fratello Michelino e i nipoti, il vescovo di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino, don Giancarlo Norio parroco di Santu Lussurgiu, il sindaco Diego Loi, il prefetto Salvatore Angieri e il comandante provinciale dei carabinieri Steven Chenet.

Un ricordo del vescovo Morfino: «È stato un uomo di religione e di grande solidarietà, un esempio mirabile di caritas cristiana al servizio dei più fragili». Il suo ricordo nella comunità lussurgese: «Padre Bruno ha dedicato la sua vita ai più fragili, affermando il valore della vita a los ninos de rua, a quei bambini a cui ha dato una speranza per un futuro di dignità», precisa il sindaco Loi.

Nato a Santu Lussurgiu il 31 luglio 1939, padre Sechi è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1968. Nel 1970 arriva in Brasile come missionario, fondando la República de Emaús, l’organizzazione sociale per sostenere migliaia di bambini, orfani, abbandonati e vittime di violenza. Scomparso nel maggio 2020 a 80 anni, ha lasciato un ricordo indelebile di carità alla popolazione brasiliana. (j. p. )

