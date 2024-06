«Un parco dedicato a Emanuela Loi» 

Le firme raccolte sono già più di 500. Una petizione per chiedere al Comune di riqualificare l’area di via Della Casa, trasformandola in un parco pubblico da intitolare a Emanuela Loi, al posto dei vecchi campetti sportivi.

L’iniziativa è di Roberto Lepori che ha intrapreso un percorso di democrazia partecipata riuscendo a raccogliere in poco tempo centinaia di firme a una proposta da presentare al futuro sindaco della città e a quello che sarà il nuovo Consiglio comunale. «La proposta», sottolinea, «è quella di creare una piazza con panchine di colori diversi: per esempio rossa contro il femminicidio, blu per sensibilizzare le persone per quanto concerne l'autismo, gialla in ricordo di Giulio Regeni e fucsia contro il lupus».

Nel quartiere, tra via Castiglione, via Stampa, via Bandello, via Copernico, via Bembo, il 50 per cento dei residenti ha un’età superiore ai 60 anni e non c’è una piazza e ci sono soltanto quattro panchine. Oltre alla zona verde, nella proposta, viene ipotizzata anche la realizzazione di un’area giochi per bambini con un murales in ricordo delle vittime della criminalità sarda. «Il parco», aggiunge Lepori, «sarebbe intitolato a Emanuela Loi: ho già chiesto alla Claudia il permesso per iniziare a intraprendere questa iniziativa». (m. v.)

