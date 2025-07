Un parco con vista sulla città e sulla laguna 

A pochi giorni dalla scadenza del mandato del presidente Massimo Deiana, l’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna inaugura un’altra opera che sarà a disposizione della città.

Ieri con una sobria cerimonia è stato riaperto il parco urbano della IV Regia, a Sa Scafa. Si tratta di uno spazio di 11mila metri quadri, riqualificato con un investimento di circa 1 milione e 600mila euro. Il complesso risale alla metà del XIV secolo e il nome Quarta Regia si riferisce, appunto, alla quarta parte del pescato che i pescatori lagunari versavano alle casse regie sotto forma di dazio fino al 1956. Fino a qualche anno fa veniva utilizzato come luogo di rimessaggio di barche ed attrezzature per la pesca.

Parco inclusivo

I lavori, condotti sulle linee guida della metodologia progettuale della “Design for all” stabilita dalla convenzione Onu, hanno trasformato l’intero compendio in un vero e proprio parco inclusivo, accessibile tutto l’anno, con percorsi diversificati, illustrati con pannelli didattici ed informativi che raccontano la storia del plesso e dell’habitat naturale circostante.

Diversi gli ambiti attorno ai quali sono stati sviluppati gli interventi di restyling e conservazione: l’Arena Torre Quarta Regia, l’Arena Belvedere, le Aree Eventi, i percorsi e l’area ingresso con i relativi corpi servizi.

Panorama e area eventi

Il parco si integra con la laguna attraverso tre piattaforme a portale, i miradouros, che, adagiandosi sugli scogli, creano un affaccio direttamente sull’acqua con vista su tre lati: una verso i monti di Capoterra, l’altro verso Castello e una sulle Torri di San Pancrazio e dell’Elefante. Alle spalle del belvedere è stata, infine, inserita un’area eventi pavimentata ed attrezzata che consentirà l’installazione temporanea di gazebo e strutture rimovibili.

Da dove si entra

L’intero complesso, aperto ad eventi culturali e picnic, è dotato di servizi, percorsi guidati ed è accessibile, da via dei Calafati, attraverso una viabilità, anch’essa riqualificata e dotata di adeguata illuminazione ed impianti di videosorveglianza, che costeggia il canale interno. Lungo i margini stradali è stata realizzata un’area parcheggi schermata da piante di essenze autoctone - proprie dell’ambiente lagunare e marino – che completano il “restauro naturalistico” della zona.

«La riqualificazione del complesso della Quarta Regia rappresenta il perfetto esempio di trasformazione e valorizzazione di aree di pregio storico e culturale finalizzata alla piena fruizione da parte della collettività», spiega Massimo Deiana, presidente dell’Adsp del Mare di Sardegna. «È, in fondo, lo spirito che, in questi otto anni, ha animato il più ampio processo di rivitalizzazione e rilancio del lungomare cagliaritano che, oggi, raggiunge il suo apice con l’apertura al pubblico di un parco di enorme pregio storico e naturalistico, che tanto avrà da offrire per lo sviluppo delle future attività culturali della città».

RIPRODUZIONE RISERVATA