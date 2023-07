Un parco con campi sportivi e case 

Un gigantesco parco e una foresta urbana a disposizione della città e dei Comuni vicini, Quartu, Monserrato e Selargius; un campo di baseball e altri impianti sportivi inseriti nel verde; tre aree residenziali con abitazioni per ospitare un migliaio di persone; spazi per attività commerciali e servizi; una fermata della metropolitana leggera e una nuova viabilità interna e parcheggi. Questo il futuro dei trenta ettari – per il 75 per cento di privati – a Terramaini, incastrati tra viale Marconi, via Newton (fino ad arrivare ai terreni a ridosso dell’ex agenzia dell’entrate), via Vesalio (accanto alla casa di riposo Vittorio Emanuele II) e il canale Riu Saliu.

Il programma integrato di riqualificazione urbana ha ottenuto il via libera del Consiglio comunale con i voti della sola maggioranza (Roberto Mura del Psd’Az non ha partecipato alla votazione), passaggio necessario per iniziare a scrivere la nuova storia di uno dei più grandi “vuoti urbani” rimasti nel territorio del Comune. Il sindaco Paolo Truzzu e l’assessore all’Urbanistica, Giorgio Angius, sostenuti dalla maggioranza plaudono al progetto, mentre l’opposizione, che ha votato contro, è critica: «Non viene stabilita una quota ben definita da destinare all’edilizia sociale e si è troppo vaghi sul tema della mobilità».

Il parco più grande

«Un altro pezzo di città prende forma», spiega Angius. «L’85 per cento dei trenta ettari diventeranno un nuovo parco di Cagliari. Prende dunque forma un’area verde con impianti sportivi per quello che sarà il nuovo parco sportivo metropolitano, che si completerà con gli spazi sull’altro lato del canale, verso la caserma dei vigili del Fuoco, che avranno le stesse caratteristiche». Soddisfatto dell’avvio dell’iter il sindaco: «Un nuovo grande parco cittadino», evidenzia Truzzu. «tra viale Marconi e il canale di Terramaini-Rio Saliu, nell’area che connette gli altri comuni della Città Metropolitana. L’85% di verde e il resto destinato a spazi commerciali, artigianali, residenze, impianti sportivi e attrezzature pubbliche». Il parere preventivo del Consiglio comunale era necessario per consentire l’avvio della progettazione, tenendo conto delle decisioni prese dell’Aula. «La commissione Urbanistica, con un gran lavoro, ha chiesto delle modifiche che sono state accolte dai proponenti. In questo modo si dà il via alla nascita di uno dei parchi più belli della città», ribadisce Angius.

Lo scontro

Nella commissione, presieduta da Antonello Angioni, ci si è focalizzati su tre aspetti: Incrementare le superfici residenziali, vincolandone una parte all’edilizia sociale, ridurre gli spazi per i servizi valutando le effettive esigenze e studiare meglio il parcheggio di scambio. «Gli indirizzi», sottolinea Angioni, «sono stati recepiti dai proponenti. Si tratta di un importante intervento di riqualificazione edilizia e ambientale». Dai banchi dell’opposizione c’è una condivisione di massima, ma alcuni aspetti hanno portato i consiglieri a esprimere un voto contrario. «Le indicazioni della commissione», evidenzia Matteo Lecis Cocco Ortu, «non sono state di fatto recepite. Si chiedeva il vincolo di una quota parte delle volumetrie all’edilizia sociale e alla fine nella delibera si parla di possibilità da prendere in considerazione in sede di progetto attuativo. Troppo generici anche gli aspetti legati alla mobilità e al parcheggio di scambio». Mura non ha votato l’atto in commissione e ha disertato la votazione in Aula: «Non condivido la delibera nella parte in cui si chiede di incrementare le superfici a destinazione residenziale rispetto a quelle dei servizi». Il consiglio ha poi dato il via libera: 21 i sì, 11 i voti contrari.