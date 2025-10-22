Un parco avventura al Seleni 

Buone notizie per i più piccoli a Lanusei. Presto potranno vivere grandi avventure percorrendo ponti tibetani, passerelle, zip line e percorsi di varie difficoltà tra gli alberi del bosco Seleni. La realizzazione di un parco avventura in un'area di 7 mila metri quadri tra splendidi lecceti è l'idea della Giunta guidata dal sindaco Davide Burchi che lo ha messo nero su bianco in una recente delibera. Il luogo scelto è un'area comunale (l'ex campeggio non oggetto di concessione) dove i bambini potranno sbizzarrirsi, mettersi alla prova in totale sicurezza in mezzo alla natura. Con il documento è stato dato indirizzo per affidare l'incarico di progettazione. Ci sono dieci mila euro in cassa per poterlo realizzare. Il bosco potrà arricchirsi di un nuovo servizio che si aggiunge al complesso archeologico con le sue tombe dei giganti, il nuraghe Gennacili e il villaggio, il parco tematico Nuragic park, il sentiero accessibile "Andala segura" per non vedenti, le aree pic nic, il parco giochi e il campo da minigolf. «L'obiettivo strategico è creare un nuovo attrattore turistico complementare e sostenibile per il territorio comunale, valorizzando le risorse ambientali e culturali - dice l'assessora al Turismo, Francesca Loi - auspichiamo entro il 2025 di avere il progetto e nel 2026 vederlo realizzato». (f. me.)

RIPRODUZIONE RISERVATA