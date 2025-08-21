Un parco attorno agli scarti di miniera 

Decenni di attività estrattiva hanno cambiato da subito la geografia ai margini di Carbonia: dove c’era una piana fertile, sono sorte colline artificiali di sterili di miniera. L’idea di dare un assetto più accettabile a quegli abbancamenti fu avanzata una ventina di anni fa dal Rotary club. Ora si scopre che non resterà nel libro dei sogni: due giorni fa il Comune ha ufficialmente presentato alla Regione la candidatura per realizzare un programma di interventi radicali finanziabili grazie al Just transition fund. Era quasi un’utopia a inizio del nuovo secolo, ora lo è molto di meno perché dinanzi a progetti seri il Jtf finanzia e perché la somma cui il Comune ambisce è di 10 milioni di euro: non esigua in termini assoluti ma nemmeno esorbitante se paragonata ad altre opere.

«Nessuna bonifica»

«Il Jtf – analizza l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – ci offre la possibilità di realizzare un intervento di cui si parlava da molti anni ma che ora appare realisticamente fattibile: ci proponiamo di eseguire opere di rimodulazione geomorfologica delle colline, con la creazione di una o più aree piantumate in stile parco, poi dei camminamenti, sino ad arrivare a smussare alcuni contorni».

L’assessore, come già emerso una quindicina di anni fa in seguito ad analisi chimiche, precisa un aspetto non indifferente: «Quelle colline non necessitano di bonifiche». Ci sono alcuni cumuli abusivi di rifiuti (in realtà poca roba rispetto ad altre zone del territorio comunale) ma sinora nessuna evidenza di inquinamento.

Le colline artificiali sono due e si trovano di fronte alla Grande miniera di Serbariu: una da qualche anno è collegata al compendio grazie a un ponte sulla Statale 126. La prima (lunga circa un chilometro e larga 200 metri) corre quasi perpendicolare alla statale ed è talora usata da chi fa moto e ciclocross. L’altra (più piccola) è quasi parallela alla 126 e nel tempo è stata anche al servizio, delimitandone i margini, dell’ex discarica consortile.

«Pronti a collaborare»

Si deve ai Rotary, anni fa, un concorso di idee progettuali finalizzato alla creazione di un parco: «Siamo orgogliosi che il nostro spunto di allora abbia poi trovato i canali giusti che potrebbero attrarre i finanziamenti – sottolinea l’attuale presidente del Rotary Carbonia Daniele Agulli – e siamo pronti a collaborare».

Motivo di soddisfazione giunge anche da Mauro Villani, direttore del museo del Carbone: «Così come sono, questi abbancamenti artificiali servono a poco: anche in altre realtà minerarie simili alla nostra la riqualificazione ha permesso la nascita di punti panoramici».

RIPRODUZIONE RISERVATA