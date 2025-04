Un parco archeologico dimenticato 

In una delle tombe, che rappresentava l’ultimo giaciglio per le antiche popolazioni di quel colle, è ancora presente un piccolo cumulo di rifiuti. Poco prima, il grande gazebo didattico in legno è marcio, come alcune delle travi d’ingresso mangiate dalle termiti. A Carbonia è presente un parco archeologico, incastonato nel tessuto urbano, che non vuole più essere di serie B.

È l’area di Cannas di Sotto, istituita come parco circa 20 anni fa dopo che negli anni Sessanta erano state individuate una ventina di tombe prenuragiche. Alcune talmente maestose che i residenti delle case contadine del medau (parte integrante del parco) le usavano come ovili dopo che i tombaroli le avevano già depredate. A lanciare l’allarme è Giacomo Paglietti, archeologo, 50 anni, curatore del Simuc (sistema museale cittadino): «Il processo di valorizzazione deve proseguire, questo grande parco archeo-urbano non merita le condizioni in cui versa nonostante il soggetto gestore faccia tanto per renderlo gradevole». Il “benvenuto” lo dà l’impalcato di ingresso col piano di appoggio delle travi aggredite dalle termiti. Il porticato, chiuso da dicembre, annovera la sezione didattica con pannelli abbastanza sbiaditi: «La struttura stessa – precisa l’archeologo – presenta problemi di stabilità alla base di alcuni supporti». Alcune delle tombe risalenti a circa il 3500 avanti Cristo sono perfettamente fruibili. Ma in altre desta perplessità scorgere rifiuti, bottiglie in plastica, di vetro, pezzi di ferro: «Altre tombe presentano sedimenti, altre in cui sono stati conclusi gli scavi non sono visitabili». In alcune delle sepolture erano state ritrovate statuette della Dea Madre «destinate – afferma Paglietti – all’esposizione nel museo cittadino». Lo scenario aggraziato dalla rasatura dei prati e dalle condizioni soddisfacenti degli edifici del vecchio medau della cultura contadina: in particolare occasioni diventa sede di eventi. «Ci sono risorse destinate alle manutenzioni – anticipa il sindaco Pietro Morittu - iniziate con la sistemazione di una delle strade di ingresso con una distesa di ghiaia, ma prevediamo non appena la Regione sblocca i fondi legati alla approvazione del suo bilancio altre opere di completamento: corretto però far notare che ci sono manutenzioni ordinarie in capo ai gestori che, se non eseguite, rischiano di diventare straordinarie».

