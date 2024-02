Un parco archeologico al Bastione 

Gli scavi nel bastione di Santa Caterina, dove dovrebbe nascere il Parco archeologico, non finiscono di regalare sorprese. Una scoperta di enorme importanza potrebbe riscrivere la storia del capoluogo della Sardegna, in particolar modo del suo quartiere più antico: Castello. Gli archeologi della Soprintendenza e del Comune, impegnati nella conclusione dei lavori per il recupero della piazza, durante le opere di esplorazione hanno recuperato gli scheletri di uomini morti nel periodo medievale, durante una battaglia tra cagliaritani e invasori. Un tesoro di inestimabile valore storico, che parte da lontano e che custodisce testimonianze dalla preistoria ai giorni nostri.

I lavori

Chissà se i dipendenti della ditta Mariano Cabras di Settimo San Pietro hanno recuperato resti di questo secolo. I lavori in piazza Goffredo Angioni, infatti, sono iniziati il 10 giugno 2009 – in quel tempo l’assessore ai Lavori Pubblici della Giunta guidata da Emilio Floris era Raffaele Lorrai – per scoprire la causa dell'umidità che stava danneggiando il soffitto della Passeggiata coperta di Saint Remy.

Intoppi burocratici, mancanza di fondi, stop e ripartenze portano il “cantiere infinito” a martedì 20 febbraio, quando finalmente ruspe e operai sono rientrati in quella che nel frattempo era diventata una discarica. L’obiettivo è coprire l’ipogeo realizzando un pavimento flottante e un ingresso che consenta l’accesso alle strutture sotterranee.

I primi scavi

Sabrina Cisci, archeologa della Soprintendenza, da 15 anni segue le opere di ricerca sotto il bastione di Santa Caterina. «Durante gli scavi iniziati nel 2009 abbiamo ipotizzato che l’ambiente a sette metri sotto il livello del pavimento fosse un ninfeo, un tempio di origine romana dedicato al culto delle acque». È possibile stabilire l'epoca? «Abbiamo elaborato una datazione presunta che facciamo risalire al II secolo dopo Cristo. Abbiamo ritrovato un sarcofago che conteneva i resti di Valeria, una giovane di 15 anni e recuperato altri 19 scheletri di uomini, donne e bambini probabilmente risalenti a quel periodo». Come si può spiegare il ritrovamento delle ossa umane? «Il tempio era stato utilizzato per il culto dell'acqua sino a quando una frattura nella roccia non ne aveva deviato il flusso. Sigillare la spaccatura sarebbe stato troppo dispendioso, ecco l'origine della trasformazione in zona funeraria. Abbiamo trovato anche ceramiche compatibili con il periodo bizantino, anche se più volte il terreno è stato rimosso».

Monaci e guerrieri

L’archeologa, come giusto che sia, fa buon uso del condizionale. «La svolta c’è stata quando abbiamo scoperto che la stratigrafia era intatta. Continuando gli scavi – aggiunge Sabrina Cisci - abbiamo capito che il ninfeo potrebbe essere in realtà un tempio mitreo e che dopo il suo abbandono ha ospitato ossa di guerrieri morti ammazzati con armi da taglio. Secondo noi, sarebbero la testimonianza di una battaglia che si è verificata nell’Alto medioevo tra soldati locali e invasori goti o arabi per la difesa di Castello». Successivamente l’area del bastione di Santa Caterina venne abbandonata e utilizzata come una discarica. Ma le sorprese per gli archeologi non sono finite. «Continuando le esplorazioni tra i resti di quello che era diventato l’immondezzaio del Centro storico abbiamo portato alla luce una tomba preistorica e reperti importanti su chi viveva nel rione di Castello, riconducibili a un monastero. La scoperta ci fa ipotizzare che la zona fosse abitata ben prima dei pisani».

RIPRODUZIONE RISERVATA