Tortolì.
22 ottobre 2025 alle 00:29

Un parco a San Gemiliano 

Le panchine fresche di posa offrono, oltre a uno spazio per la sosta e la contemplazione del paesaggio, anche un ambiente ideale per la lettura e il relax all’aria aperta. Il progetto La Torre dei desideri, realizzato dal Comune di Tortolì in collaborazione con il Ceas e cofinanziato dalla Regione, prende forma e intravede il traguardo finale con risultati significativi per la valorizzazione dell’area di San Gemiliano e della sua storica torre. Durante il percorso progettuale sono state coinvolte le scuole del territorio attraverso attività didattiche e laboratori artistici e teatrali, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale locale. «A brevissimo - annuncia Riccardo Falchi, consigliere con delega all’Ambiente - l’area sarà arricchita con nuovi cartelli informativi e QR code, che permetteranno ai visitatori di scoprire le storie e le curiosità legate alla Torre di San Gemiliano, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. I QR code rimanderanno a delle pagine su cui sarà possibile selezionare la lingua, includendo quindi anche i turisti in quest’esperienza suggestiva». (ro. se.)

