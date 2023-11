Un parco a due passi dalla grotta dei fiori 

A Carbonia rinasce un parco e avviene ad opera dei privati. Mettendo mano ai propri risparmi hanno comprato mezza collina e lo hanno adibito a punto ritrovo e ristoro, mini area giochi e viatico d’accesso per raggiungere una delle cavità naturali più suggestive e geologicamente importanti della Sardegna: è il parco della Grotta dei Fiori.

La zona

Per apprezzare questo risultato non occorre fare chilometri, ma basta lasciarsi alle spalle il rione di Cannas di Sopra e imboccare la strada che si incunea nella verdissima valle carsica del rio Cannas. Tre curve e si è arrivati: sono già presenti i giochi per i bambini, alcuni tavoli e sedie per i picnic e un bagno chimico. Presto ci saranno anche alcuni attrezzi ginnici. Ed è libero il sentiero che conduce alla grotta, giacché demaniale. È privato invece tutto il resto messo a disposizione della comunità. Si deve all’investimento della famiglia Matteu: «Ho acquisito diversi ettari di questo versante di collina perché è un sogno che nutrivo da ragazzo – racconta Amedeo Matteu, operaio di 58 anni – qui un mini parco esisteva già circa 12 anni fa ma è stato smantellato del tutto: ho atteso di diventare proprietario dei terreni con il pallino di ricrearlo». Essendo rimasta in abbandono per così tanto tempo, l’area è stata dapprima sottoposta a una maxi pulizia. Il successivo salto di qualità si deve anche alle donazioni dei privati. «Abbiamo posizionato le prime postazioni dove poterci sedere - aggiunge – gli allestimenti sono in corso ma intanto sono presenti i giochi per bambini regalatici dai privati che collocheremo a bordo strada in modo che siano ben visibili e accessibili, gratis, a tutti». Adiacente al sito, è stata spietrata un’area e trasformata in parcheggio.

La sfida

Per affrontare questa sfida tempo fa è sorta l’organizzazione “Grotta dei fiori”: «Sfida raccolta – testimonia Cinzia Mattana, nuora di Amedeo Matteu – da volontari ed esperti del settore: grazie anche a dei corsi, alcuni di noi sono diventati scalatori e speleologi». La grotta dei fiori (e altre decine nei dintorni) è conosciuta non solo a Carbonia: proprio ieri, durante un sopralluogo da parte dei proprietari, è arrivata una famigliola tedesca di cinque persone desiderosa di visitare il profondo anfratto: «Siamo qui in vacanza – ha raccontato Benjamin Smith – e abbiamo visto su Facebook dell’esistenza della grotta e del parco». Dopo di loro, altri due turisti: «L’accesso è libero – ribadisce Matteu – ma apporremo cartelli per suggerire i dispositivi di sicurezza da adottare».

RIPRODUZIONE RISERVATA