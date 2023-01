Un parcheggio nell’ex mattatoio 

Il piazzale dell’ex mattatoio di San Gavino sarà utilizzato come parcheggio mezzi dalla ditta Formula Ambiente, il nuovo gestore della raccolta dei rifiuti solidi urbani. Una concessione dell’amministrazione comunale che sembra mettere la parola fine alla riapertura del mattatoio comunale, chiuso da quasi dieci anni. Speranze quasi finite per i venti ex lavoratori del macello a cui si aggiungevano quelli dell’indotto.

La delusione

E molti ex dipendenti non hanno mai trovato un altro lavoro. «Ho fatto qualche breve esperienza ma sono rimasto senza occupazione. Ho aspettato per anni la riapertura del mattatoio comunale, ho mandato centinaia di curriculum, ma senza fortuna. Purtroppo siamo stati abbandonati al nostro destino», racconta Alessandro Aresti, 42 anni. «In questi anni ci sono state diverse proposte di riavvio per il mattatoio comunale da parte di alcune ditte interessate e non capisco come mai l’amministrazione non sia riuscita a riaprirlo, forse c’è stata poca voglia – sottolinea Antonio Uccheddu, 64 anni –. In questi anni ho fatto solo dei lavori saltuari a Bortigali, Macomer e Settimo San Pietro e mi sarebbero serviti altri anni di lavoro per andare in pensione in modo dignitoso».

Le polemiche

Molto critico è il sindacalista della Flai Cgil Gabriele Virdis, che ha sempre seguito in prima linea i problemi dei lavoratori sollecitando l’impegno dell’amministrazione: «Per anni il sindaco Carlo Tomasi e gli altri amministratori hanno promesso la riapertura, ma sono passati quasi dieci anni e forse non c’è mai stata l’intenzione seria di dare in gestione la struttura. Purtroppo è un’occasione persa per lo sviluppo della filiera della macellazione delle carni e si sono persi almeno trenta posti di lavoro tra assunzioni dirette e l’indotto. È l’ennesima opportunità sprecata in un territorio sempre più povero e che vede in grande difficoltà sempre a San Gavino anche la fonderia ormai a rischio chiusura. In questi anni sono state fatte ai lavoratori tante promesse alle quali non sono seguiti fatti concreti».