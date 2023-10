Un parcheggio e un’area riservata ai cani nello sterrato davanti alla basilica di Bonaria 

Si concluderanno entro un mese i lavori di sistemazione dell’area sterrata tra via Ravenna e via Milano, che ospiterà un parcheggio e un’area cani. L’intervento, atteso da anni considerata la vicinanza alla Basilica di Bonaria, costerà al Comune 133mila euro e consiste nella realizzazione di una nuova pavimentazione, di un accesso carrabile da via Ravenna e di aiuole protette da una staccionata lignea.

Accanto al marciapiede, lungo via Milano verrà posata una fascia pavimentata che potrà eventualmente ospitare stalli per venditori ambulanti. Tra quest’area e il parcheggio è prevista l’installazione di una staccionata al fine di impedire il passaggio improprio di veicoli.

La seconda zona sarà dedicata ai cani e sarà delimitata da una recinzione e una siepe. È prevista la messa a dimora di quattro pini sul lato della via Ravenna, attualmente priva di vegetazione, al fine di creare un filtro tra l’area e la Basilica di Bonaria e di garantire ombra all’area cani, e di una Jacaranda mimosifolia proveniente dal vivaio comunale di Corongiu.

L’illuminazione sarà garantita da proiettori a led su cinque pali, tre dedicati all’area parcheggio e due per l’area cani e collegata all’esistente impianto di illuminazione pubblica. Saranno sistemate anche alcune panchine con schienale in legno tipo “Miami”, cestini portarifiuti per la gestione differenziata, un dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni e un cestino apposito per la raccolta, una fontanella con doppio rubinetto, uno per i cani e uno per i possessori.

