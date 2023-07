Un parcheggio al parco Scolopi «Valorizziamo le zone libere» 

Al via i lavori presso il parco Scolopi, nel centro di Sanluri, per la realizzazione di un’area sosta. Un progetto dell’Ufficio tecnico del Comune che impegna complessivamente 12.500 euro, fondi del Ministero dell’Interno finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. «L’amministrazione – dice l’assessore al patrimonio, Paolo Usai – per il 2023 ha scelto di destinare la somma disponibile alla creazione di un parcheggio per veicoli, la prima all’interno della struttura. L’intervento – ricorda – si inserisce nel più ampio programma di opere volte a valorizzare le aree verdi della nostra città, in questo caso l’obiettivo è anche fare in modo che il parco, molto frequentato soprattutto nelle serate estive, diventi più vivibile, riqualificando quelle zone ancora libere che spesso diventano luoghi seminati di rifiuti e con tante erbacce».

La carenza dei parcheggi nella zona del parco è stata più volte segnalata al Comune dagli abituali frequentatori della struttura, ma anche da quanti vorrebbero partecipare alle iniziative organizzate dal Comune e dalle associazioni che hanno trovato casa al Polo culturale, l’edificio che ospita anche il teatro. Per il momento le strisce bianche si trovano all’esterno, lateralmente alla carreggiata e negli angoli dove è stato possibile ricavare spazi liberi per le auto. ( s. r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA