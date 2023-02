Un parassita nella bocca di un pesce servito alla mensa 

C’era un parassita, nascosto ma neppure troppo, nella bocca di un pesce servito nella mensa universitaria di via Trentino. Lo ha scoperto uno studente pronto a consumare il pranzo. Nel piatto la sorpresa. Uno scatto e l’immagine è finita dritta all’associazione UniCaralis, nata in questi giorni. Su Instagram il caso (con le immagini del pesce e del parassita) è finito dritto sulla “prima pagina” con tanto di titolo: Cucine da Incubo, facendo il verso alla nota trasmissione televisiva.

«Le mense garantiscono prodotti di stagione, ma anche la paura di avere un’intossicazione alimentare. È di questa mattina la foto del pesce servito in mensa condito col parassita. Vorremmo tanto dirvi che si tratti di uno scherzo, ma così non è. È inaccettabile che il servizio mensa non sappia garantire una dieta adeguata e sicura», è la denuncia su Fb del presidente UniCaralis, Matteo Pisu. Si è trattato di un Cymothoa exigua, un crostaceo ectoparassita non pericoloso per l’uomo, come ha rassicurato il presidente dell’Ersu, Cosimo Ghiani: «Appena ricevuta la segnalazione abbiamo avviato gli accertamenti, si è trattato di una svista e, comunque, di un caso isolato. Non dovrebbe, ma può succedere. E comunque non c’è alcun pericolo per la salute». (a. pi.)

