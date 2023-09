Un paradiso fiscale per le aziende 

L’obiettivo numero uno è attrarre investimenti in zone altrimenti snobbate dalle aziende. E per farlo si sfruttano burocrazia più snella e agevolazioni fiscali a favore di tutti i progetti di sviluppo che vorranno insediarsi nel Mezzogiorno d’Italia. Insomma, il Sud diventerà dal 2024 una sorta di paradiso fiscale dove fare impresa dovrebbe essere semplice ed economicamente conveniente.

Le regole sono poche e chiare: gli aspiranti beneficiari saranno tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, purché effettuino nuovi investimenti destinati a strutture produttive situate nelle aree ricadenti nel bacino della Zes Unica.

E non è tutto. Per le imprese attive nelle Zes è prevista la possibilità di stipulare appositi accordi con le amministrazioni locali per facilitare le pratiche amministrative e l’opportunità di fruire di un credito di imposta pari al 45% che potrà essere riconosciuto fino al 2026 a fronte di investimenti nella Zes unica, per la realizzazione di interventi di valore complessivo non inferiore a 200 milioni di euro.

